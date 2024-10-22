男友「女同學」故意叫她「老婆」示好 網看破招數喊：快遠離

男女交往過程中，有許多眉角要注意，日前有位女網友表示，男友讀理工科時，實驗室來了一個女同學，在多方面針對原PO，讓她直呼「女同學一直用一些奇怪的方式在噁心我，飯局從來沒跟我講話、正眼看過我，還說不希望我去」，網友看完直呼「那個女生就是綠茶，小心男友跟她的互動」。

一名女網友在Dcard發文表示，男友碩班的實驗室來了一位女同學，男方碩班在討論約吃飯，女同學直接回「約吃飯還要帶女朋友來掃興」。

想不到女同學事後又說，「反正我也愛看美女，我老婆」，不僅將原PO稱為「老婆」，還要求原PO男友轉述「不要打扮太漂亮，我這個理工女本人覺得壓力超大」，讓原PO一開始以為「可以多一個女生朋友，很開心」。

沒想到到飯局當天，原PO真的因為女同學一番話，打扮得比較簡樸，女同學則是全妝、洋裝、隱形眼鏡、編魚骨辮。飯局上，原PO主動微笑、打招呼、幫忙拿餐具，女同學從來沒有正眼看過她，而原PO男友拿餅乾給女同學時，對方卻笑稱「知道要孝順我了」，事後得知餅乾「是原PO送的」，女同學馬上改口「我要減肥」，並拿給其他人。

事後原PO表示，「女同學明明嘴上說喜歡我，為什麼都不理我？」她難過指出，女同學一直用奇怪的方式讓她感到噁心，像是嘴上叫老婆，卻從來不理她，還說會「掃興」，叫她別認真打扮，自己卻盛裝出席，甚至最後不讓男友跟原PO有太多互動。

文章曝光後，網友回應「那個女生就是個綠茶，裡面只有不想要妳來是真心話」、「這杯茶超大杯，大杯到游泳池裝不滿，記得讓妳男友保持邊界感喔」、「理工科系很多這種女生」、「把這篇拿給男友看，我一個男的都知道那女的是綠茶，如果其他男生說不知道，就只是精蟲衝腦而已」、「理工女很多都這樣，覺得自己是小公主」。