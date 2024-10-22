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幫男友慶生蛋糕卻被爸吃掉…她怒飆「老番顛」 網嘆：可悲啊

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友表示，買了蛋糕想幫男友慶生卻被爸爸「偷吃了」，令她心生不爽。示意圖／ingimage
一位女網友表示，買了蛋糕想幫男友慶生卻被爸爸「偷吃了」，令她心生不爽。示意圖／ingimage

一位女網友發文表示，買了蛋糕想幫男友慶生，結果被爸爸「偷吃了」，事後還被情勒單親養大她有多辛苦，令她不爽，發文抱怨「養我又怎樣」，念到高中每月只有6000元零用金，窮酸到被同學笑，嗆「沒錢幹嘛要生小孩」，文章曝光，一票網友搖頭嘆「可悲啊」。

一位就讀高中的女網友在「匿名公社」發文，表示想幫男友慶生，買了蛋糕藏在冰箱最裡面，結果「還被老番顛翻出來」偷吃掉，「只是生氣罵他幾句，他馬上滿滿的情勒，不是他單親一個人養我多辛苦，就是我沒幫他做過生日，現在卻幫別人做」。

原PO表示，從小到大家裡本來就沒有過生日的習慣，而且爸爸也從未幫她做過生日，覺得養育她又不是什麼大不了的事，「我有拜託你嗎？」，還抱怨念到高中了，每月零用金只有6000元，每次跟同學到西門町玩，東西都買不起，還被笑窮酸，「買支哀瘋12（iPhone 12）就好像對我很好，搞清楚現在都哀瘋幾了，當你女兒真的很丟臉，沒錢幹嘛要生小孩」。

貼文曝光，網一面倒嘆「可悲，自己出去賺錢啊」、「難怪現在的人寧願養隻狗，至少還會搖尾巴」、「建議你，把你從小拿到的所有資源都還給妳爸，然後離開那個家」、「大學記得自己住外面再半工半讀，自己看看能不能買的起iphone12」、「拿出妳的骨氣趕快滾啦！」。

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一位女網友發文表示，買了蛋糕想幫男友慶生，結果被爸爸「偷吃了」，事後還被情勒單親養大她有多辛苦，令她不爽，發文抱怨「養我又怎樣」，念到高中每月只有6000元零用金，窮酸到被同學笑，嗆「沒錢幹嘛要生小孩」，文章曝光，一票網友搖頭嘆「可悲啊」。

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