結婚淪賣女兒？網轟「沒出息父母才收聘金」 兩派鄉民掀論戰

依造台灣傳統結婚喜慶習俗，男方會拿一筆「聘金」給女方父母，表達感謝之意。對此，一名網友狠酸「只有沒出息的父母，才會不要臉的收下聘金」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，近年有越來越多人質疑，要求高額聘金的行為，就像是在賣女兒，直言「沒出息的父母，才會不要臉的收下聘金」。

貼文一出後，不少網友認為男方本來就該依照習俗給聘金，紛紛表示「我有女兒之後才發現收聘金是對的，門當戶對很重要」、「我給女兒一棟透天當嫁妝，這樣不行收嗎？」、「沒出息的女婿才不要想白嫖我女兒」、「你是沒錢給聘金嗎」、「沒錢就不要結婚」。

不過，也有一派網友認為這種傳統習俗該捨棄，指出「都什麼年代了，真的不要再賣女兒，也不用給嫁妝買女婿」、「現在年輕人還願意結婚就很好了，不要搞一堆有的沒的了」、「我跟先生直接去公證登記，聘金、嫁妝、宴客全沒有，雙方父母也都能接受」、「放著好看就好，不應該把錢收進口袋」。