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不願把屎把尿就不孝？網友想將病父送養老院 揭1家庭內幕鄉民力挺

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，父親是很傳統的大男人，雖然不賭博、不喝酒，但會用言語侮辱家人，所以一直以來對父親都沒有愛，沒想到最近父親因生病不能自理生活，她第一想法是送去養老院。示意圖。聯合報系資料照
一名網友分享，父親是很傳統的大男人，雖然不賭博、不喝酒，但會用言語侮辱家人，所以一直以來對父親都沒有愛，沒想到最近父親因生病不能自理生活，她第一想法是送去養老院。示意圖。聯合報系資料照

家庭關係的和諧相當重要，一名網友分享，父親是很傳統的大男人，雖然不賭博、不喝酒，但會用言語侮辱家人，所以一直以來對父親都沒有愛，沒想到最近父親因生病不能自理生活，她第一想法是送去養老院。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「不幫我爸爸擦排泄物是不孝順嗎？」為題，指出父親是很傳統的大男人，雖然有不賭不喝、不亂花錢的優點，也會負責家裡各種開銷，但卻很少給予她關愛，也沒什麼話題與父親聊。

這名網友進一步指出，父親近期因生病不能自理生活，第一個想法就是送父親去養老院，入住前就請看護幫忙把屎把尿，即便父親不想要，但她直言「小時候你也不敢幫我擦便便，我長大頂多付錢，不可能幫你」，父親因此覺得她很不孝。

貼文一出後，多數網友都力挺原PO，紛紛表示「他從小就不關心妳，現在要妳孝順是哪招？」、「這就是一種情緒勒索」、「不用綁架自己，做選擇後不後悔就好」、「不孝就不孝有什麼關係？幹嘛在意這種虛名」、「願意付錢就很孝順了 不用被他的話影響心情」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「你小時候他負責把你養大，你現在花錢幫他養老，很合理啊」、「至少你爸沒讓你餓到，所以你比照辦理有出錢就夠了」、「你爸可以對你不好，但你不孝也是事實，無愧於心就好」、「真的不孝啊，便便有什麼關係」。

爸爸 看護 養老院

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