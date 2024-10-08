跟兒子一家出遊…「好心」讓媳婦坐後座顧小孩 婆婆不解：為何擺臭臉？

有一名婆婆在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她原想與兒子一家開心出遊，但媳婦卻一路擺臭臉給她看，讓她不解媳婦到底在氣什麼？貼文一出，引發網友熱議，紛紛笑稱：「好沒有邊界感！」

原PO透露，日前兒子一家3口要出遊，就在他們準備出發前，她表態「我也要去」，兒子和孫子都很開心說好，她心想為了讓媳婦坐後座方便照顧小孩，於是就主動坐到兒子旁邊的副駕駛座。

原PO指出，一路上媳婦一直擺臉色給她看，整個臉超級無敵臭的，不知道媳婦到底在氣什麼？讓她覺得非常掃興。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「副駕是女主位」、「這要是我婆婆，我會當場下車」、「憑啥坐副座，我先生都趕他媽去坐後座，不讓他媽坐前座」、「人家一家3口，硬要湊熱鬧」、「你可以去後面顧小孩，做個討喜的婆婆好嗎？不然就別跟了」、「副駕駛座是女主人的位子，應該是妳要坐後面幫忙看小孩吧」。

不過，也有網友分析指出不僅是副駕駛座的問題，是「有跟屁蟲」、「氣妳不識相」、「要有自知之明，顧人怨就別跟」、「問題是媳婦不想讓婆婆跟啊」、「哈，你就白目啊！建議拜託給年輕人自己空間」、「年紀大了要會看臉色，下次記得沒人邀請，就不要跟了，知道嗎？」。