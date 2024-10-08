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小姑參加入厝儀式哭訴「沒派車接滿身汗」 她傻眼：叫車也才100多

聯合新聞網／ 綜合報導
夫妻入厝累翻沒去車站接小姑，小姑當場爆氣狂哭。示意圖／ingimage
夫妻入厝累翻沒去車站接小姑，小姑當場爆氣狂哭。示意圖／ingimage

除了婆媳問題，難相處的小姑也常常是人妻頭痛的對象。一名網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，和先生買新房，入厝儀式小姑僅因為兩夫妻沒到車站接人就直接大哭，誇張的舉止讓原PO看傻眼。

原PO表示自己和先生買了新房子，因為平常工作忙碌，入厝儀式也不太懂。公婆有幫忙出一些頭期款，雖然會電話下指令，但沒來參與入厝，不過派兩個在隔壁縣市工作的小姑來，想說以後她們周末放假就可以來住，原PO說當時其實是不反對。直到入厝當天，夫妻倆一早就忙碌著，後來小姑們來了，卻看起來超氣，原PO形容對方嘴裡不知在罵什麼，然後就坐在客廳開始一直哭，讓她傻眼「入厝儀式竟然給我大哭」。

釐清後得知，小姑們說打了先生電話都沒接，害她們在這麼熱的天氣，從車站一路走來走了20分鐘滿身大汗。原PO表示房子離車站是有一段距離，但不懂嫌熱為什麼不叫計程車，明明也就100多塊，笑諷「有看過婚禮叫新郎新娘開車去接的嗎？還是要派大轎去迎接妳們啊？」，事後公公甚至還打來罵夫妻倆「太誇張」，讓她既委屈又莫名其妙。

網友們見文後紛紛回覆，「多大的人是有什麼好哭的？動不動就要老人家出頭，還是別讓她們來住了」、「這種公婆和姑可以遠離，別想他們以後會對妳多禮貌和尊重」、「入厝時有人哭，那要用掃把轟出去啊，多觸霉頭」、「妳小姑是把自己當女神要入廟嗎？還要人迎接」。

婆婆 小姑

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