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女大生帶初戀男友見家長 媽嫌「身高太矮」逼分手：你爸會生氣

聯合新聞網／ 綜合報導
媽媽嫌男友太矮娘娘腔要求分手她不願，求助網友。示意圖／ingimage
媽媽嫌男友太矮娘娘腔要求分手她不願，求助網友。示意圖／ingimage

身高是不少人心中的擇偶標準之一，不過只要互相喜歡也不是大問題，然而，遇到家長反對該怎麼辦？一名網友在Dcard上發文抱怨，自己交了一個身高只有165公分的男友，被媽媽覺得太矮沒有決策力和男子氣概，甚至見完父母後三天兩頭就在催分手，讓她十分煩躁以「家人因為男友的身高勸我分手」為題求助網友。

原PO表示本人和男友目前都大三，已經交往一年半，因為是第一任想說可以介紹給家人認識，前陣子和男友跟媽媽一起去吃飯，明明吃飯期間氣氛都不錯， 男友舉止行為也合宜，但吃完飯媽媽卻只在意男友的身高。

原PO指出媽媽覺得男友太矮，加上家裡的成年男性同輩、長輩都超過180公分，說男友娘娘腔又沒有決策力不能保護原PO，要求直接分手。吃完飯後至今兩個月，媽媽都沒有讓爸爸知道男友的存在也是因為覺得男友太矮，認為爸爸知道後會生氣，近兩個禮拜回家都被追問「分手了沒」。

原PO無奈說一直都知道家裡的觀念很傳統 但沒有想到2024了還會聽到這麼物化男性又荒謬的說詞，並強調男友對自己很好目前完全不考慮分手。不少網友紛紛回覆不同角度的意見「妳男友是不是沒錢」、「他對妳的好會變，但身高不會，聽妳爸媽的他們不會害妳」、「最後跟他生活的人是妳，不是妳的家人」、「我覺得妳選他沒問題，但萬一走到結婚生子，就要有心理準備小孩尤其兒子也很矮」、「原PO有點豬隊友，坦都不坦還問該怎麼做，性別對調風向應該就不會這麼溫柔」。

分手 男友

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