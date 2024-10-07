夫妻買新屋小姑哭鬧硬要卡一間房 媳傻眼：什麼時候要長大？

結婚以後除了婆媳關係，姑嫂的矛盾也是不少媳婦的課題。一名網友在臉書社團毒姑九賤婆媳討論區抱怨，自己和先生買了三房新屋子，小姑卻哭鬧自己也要其中一間房，讓她超級傻眼。更誇張的是小姑竟還會在公婆面前對她咆哮「這是我家，妳滾回妳家啦」。

原PO表示自己和老公剛買了新房子，格局是三房一廳，婆婆因為工作偶爾會來住，所以有留一間房間給她，而且婆婆有幫忙負擔部分頭期款，夫妻兩人原本規劃另外一間是客房兼工作室，沒想到婆婆帶小姑來看房子後，小姑居然哭著說「哥哥沒有留房間給我」，然後那間房間就莫名其妙變成小姑的。

原PO補充小姑個性很機車，不准別人碰她的東西，還說如果讓別人睡那間房間，以後就鎖門，原PO直言一開始搬出來的原因就是因為小姑難相處，之前會故意在先生房間門口大喊「為什麼她可以冷氣開一整天啊」、「自從有人來了之後廁所排水孔頭髮都會堵住」等一直找碴，也會嫌原PO都不幫忙分擔家裡事，沒把她們當家人，但原PO表示其實在家都有幫忙做家事，也有幫公婆很多忙所以公婆也會幫自己說話，但小姑就愛不分青紅皂白的亂發脾氣，情緒勒索說自己是孤兒，沒人愛，原PO無奈諷「明明跟我一樣大為什麼如此幼稚」。

不僅如此，就連現在原PO夫妻已經搬家買房了，小姑仍經常來新家找碴，忍不下去的原PO整個大爆炸變成在互罵，直到婆婆看到才來打圓場把小姑帶走。小姑竟還在社群平台發文公審原PO說「家裡來了不速之客」，超浮誇行徑讓原PO嘆「實在是不知道她什麼時候會長大，也不知道要禮讓她到什麼時候，真的很痛苦」。

貼文曝光後網友紛紛留言，「都搬出去了，為什麼還要留房間給她啊」、「所以說不要拿公婆的錢買房，問題一堆」、「直接換門鎖，拒絕讓她進來，如果還開門讓她來，這種老公也可以考慮不要了」、「恃寵而驕，從小到大被慣壞了」、「妳老公要是都沒反應，那我真的覺得可以放生他了」。