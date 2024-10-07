理工男的特別操作？她撥電話給暗戀對象卻被掛斷又回撥 網揭實際原因

暗戀對象的一舉一動都牽動著單戀者的每一根思緒，一名網友在Dcard上發文求助，自己每次打給有好感的男同事時，他都會先掛斷再回撥，奇怪的舉動讓她想不通，求助網友究竟這是無心之舉還是特殊信號！

原PO以「為什麼要把電話掛掉自己再撥一次」為標題詢問，表示因為對方是理工直男，所以有時候很不能理解他的行為，不知道這次是不是因為對方單純無聊。

貼文曝光後網友們紛紛提供自己的分析結果與經驗，「不想浪費妳的電話費，可能是老習慣了」、「幫妳省電話費啊」、「可能當下有別的事在做，處理完才回撥吧」、「下意識掛掉才發現不是推銷」、「我也會這樣，不想讓我喜愛的人跟我說話有負擔」、「之前問一個朋友，他說是要先把遊戲關掉，才能好好陪妳聊天」。

不過也有人提出可能解釋，「一般都是自己的話費額度夠，想把額度用完」、 「有的耳機跟手機相容性沒那麼好，要自己打出去的電話才連得到」、「我的手機只要接別人打來的電話，雙方都會聽不清楚，但我打出去的就沒問題」、「有時候手機真的會怪怪的，接到電話聽不到，要自己打出去」。

一位網友則提出讓暗戀者心痛的推論，「旁邊有女人、先接起來讓妳知道他在。掛掉後、跟女人說，公司有事、然後走出房間到沒人的地方，再回播電話給妳。不難懂吧」。一些人則是請原PO直接問，「為什麼妳不要直接問他為什麼」、「不能直接問他嗎？不算是什麼不方便問的問題吧？」、「妳問他啊」。