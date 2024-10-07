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自己女兒每天回來…婆婆計較媳婦常回娘家 網揪老公問題大：孝道外包

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友發文，表示自己因為媽媽身體不好所以回娘家的次數較多，沒想到婆婆居然對此有意見。圖／ingimage
近日有網友發文，表示自己因為媽媽身體不好所以回娘家的次數較多，沒想到婆婆居然對此有意見。圖／ingimage

結婚之後，婆媳關係是不少家庭要面對的難題。近日有網友發文，表示自己因為媽媽身體不好所以回娘家的次數較多，沒想到婆婆居然對此有意見。

原PO在Dcard發文，表示自己從新竹嫁到台南，由於自己是獨生女且媽媽的身體不好，因此平均一個半月會回一次娘家，想多陪自己的父母。

這次原PO要帶著兩個小孩回新竹時，同住的婆婆刻意自言自語，說「啊這麼常回去是要做什麼？」這讓原PO無法接受，認為婆婆的觀念太過時，且老公的兩個姊妹也常回來，便反問「你兩個結婚的女兒每天回來，是要做什麼」，想不到婆婆居然回答「你不要這樣比較，沒有比較厲害」。

原PO認為自己也是人生父母養的，當然可以回娘家看望父母，且平時婆婆就對自己很不尊重，每次自己和婆婆打招呼時，對方都把她當空氣，只理會兩個孫女。原PO認為尊重是互相的，既然如此自己也沒必要尊重婆婆，因此她帶著小孩直接跳上高鐵回娘家，不管婆婆的想法。

至於她的先生對兩人矛盾是如何看待的，原PO表示先生早被外派到海外，半年來都不在台灣。原PO也很想搬出去，但是公公去世得早，只剩婆婆一人，先生也捨不得他媽媽變成獨居老人，原PO只好「承接他的愚孝」來照顧婆婆。

文章引來大量網友留言，有人認為既然婆婆有女兒回來看，那原PO也不用擔心了，「她女兒這麼常回來，你還擔心她變獨居老人？」、「你文中不是說她兩個結婚的女兒也是每天回來？那還要多顧慮什麼？自己媽媽自己孝順」、「你可以直接住娘家就好，你婆婆每天有女兒來看，不需要擔心吧」。

還有人表示最大的問題在原PO老公身上，「你先生最有趣了，不想讓婆婆變成獨居老人還接受海外職缺，讓你去幫他顧老顧小」、「先生都沒住了，你住那邊幹嘛」、「為什麼要承受老公的愚孝？很多人都是老公在才回去，不會單獨跟婆婆大眼瞪小眼」、「外派不在放你一個面對婆婆，直接孝道外包」、「你老公明明知道婆婆一個人還不是外派了，你不用待著啦」。

Dcard 回娘家 婆婆 獨居老人 結婚

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