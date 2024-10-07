小小隻的好可愛...她好奇女生「矮」有何缺點？網揭不方便之處

「身高」較為矮小可能會讓人覺得可愛，但同時也造成生活上的不便。一名女網友發文詢問，她身高剛剛好，但跟較為矮小的朋友走在一起，會覺得她們很「可愛」，因此好奇詢問網友：「女生矮一點是不是沒有什麼缺點？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己身高大約163公分，覺得身高算剛剛好，但有時候跟身高155公分的朋友走在一起，都會不由得覺得她們「小小隻的好可愛」，走在路上還會有種想要保護她們的錯覺。

原PO表示，雖然女生自己可能會覺得高一點比較好穿衣服之類的，但她很好奇，對男生來說，女生矮一點是不是沒有什麼缺點呢？假設今天有158公分跟165公分的兩個女生站在一起，兩人比例差不多的話，男生們會覺得158更可愛或更有有吸引力嗎？

此文一出，不少過來人分享身高「矮」的缺點，「矮到一種程度是生活的不便，騎腳踏車停下來腳尖要用墊的才能碰到地板，東西放在高處拿不到不是要墊腳尖就是要找張椅子」、「我150，褲子難買，生活不便，買不到喜歡的機車」、「我覺得矮的缺點主要是衣服很難買吧，我基本上褲子都要改，衣服領口也是常常會太大」、「缺點就是高的東西拿不到，感應門感應不到有點尷尬」。

也有男網友表示，身高不是重點，「看臉跟身材」、「我個人身高150-175公分都交過，覺得心靈契合比較重要」、「外表決定漂不漂亮，個性和行為舉止才決定可不可愛」、「我覺得身高一直都不是主要的考量點…所以結論是真的沒差」、「可愛可以在個性」。