從討厭變感謝…他分享父母「逼迫」經歷掀共鳴 反對者難忍：傷害就是傷害

不同的父母有不同的教育方式，近日有網友發文，討論有哪些事是小時候被爸媽逼著做，現在卻覺得感謝的，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文，表示自己小時候不喜歡牙膏的味道和刷牙時的摩擦感，因此很討厭刷牙。但他爸爸會強迫他刷牙，如果原PO沒認真刷還會強迫他打開嘴巴，親自動手幫原PO刷牙。

原PO發現因為這樣，自己在小時候就沒有蛀牙，並維持到了現在，省了不少看牙醫的費用，因此很感謝老爸在當時那麼堅持。他也好奇其他人有沒有類似的，小時候很討厭，但長大後很感謝的經驗。

文章引來大量網友留言分享，「我媽以前每天看報紙社會版，恐嚇我注意一堆東西，我以前覺得很煩，但後來在交友、感情上幾次幫助我逃離危險，才理解這麼做的意義」、「小時候被強迫學一堆興趣，長大後很慶幸自己至少還有一項專長」。

有不少網友感謝父母教會了自己理財，「寫每天、每月、每季的金錢流和待完成規劃。老婆說我很厲害，少進來多少利息都馬上知道」、「存錢，有時候有零錢都會有想要買的東西，幸好媽媽教我存錢習慣，所以才有資金投資」、「我的也是存錢，壓歲錢都不可能拿到，全部存起來，累積起來幫我投資，長大才知道超級重要」。

還有網友感謝父母培養自己的英文能力，「學英文，雖然我從附幼到高中都念公立，但我媽威逼利誘，讓我把英文學得跟雙語人士一樣。長大後被羨慕到不行，可以出國留學、大學教材讀得很輕鬆、暑假回台灣缺零用錢家教好找薪水又高。工作之後機會很多，人脈也更廣」、「念英文，我爸從小不讓我念中文童話故事，中文電視也不讓看，跟同學都沒話聊，但我現在英文有接近母語程度」、「小時候被逼著背英文單字都哭著背，長大英文都可以裸考」。

但也有網友認為這就是一種心靈傷害，「傷害就是傷害，什麼因為他們傷過我使我成長都是假的」、「傷害就是傷害，感謝的應該是那個把傷害吞下去、努力完成那些事並且活下來的自己」。