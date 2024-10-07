陪愛妻搭高鐵回娘家5年噴逾30萬 他哀號：我的公事不比家人重要嗎？

孩子有了自己的家庭後，與父母見面次數有限，不少兒女還是會盡力撥空回家陪伴兩老。一名網友在Dcard上透露，自己長年陪太太回娘家，逐年累積的費用已經突破30萬，他驚呼「都可以買車了」。

原PO表示自己已經結婚5年，近日算了算花在高鐵上的錢共30餘萬元。他抱怨太太以「家人看一次少一次」的理由，每三、四周就要回雲林一趟，除了車費，還要負擔高昂的住宿費，他苦笑「加一加5年回娘家都可以買台國產車了」。他強調不是不捨得花錢在老婆身上，但5年來看不孕、房貸、車貸、家用開銷全都是自己獨自扛下，他坦言自己1年收入也就270到280萬左右，最扯的是每次回去都是3、4天，還得請假1、2天，他無奈問：「我的公事公司工資都不比她的『看一次少一次的家人」重要嗎？」

他補充自己本身是林口人，老家就在開車20分鐘遠的地方，一年也就回去3到5次，偶爾家裡人來台北一起吃個飯1個月可能不到1次，但老婆就會抱怨原PO見家人的次數比自己還要多，質疑憑什麼她不能回去雲林。原PO無奈喊「我沒說不能啊，只是行行好，能不能一年回去個8次6次就好」，然後不要再要求他上班請假，或是太太自己回去就好。

別無他法的他只能上網詢問網友都是怎麼解決回娘家的問題，網友們紛紛回覆「被你寵壞」、「就是因為你自願當她的提款機，所以她才敢這麼囂張一直亂花你的錢不眨眼」、「用她自己的錢買車票付旅館錢，她才知道賺錢人的辛苦」、「不懂為什麼還要花住宿費」。原PO在回文裡則透露妻子由於備孕中，目前是全職家庭主婦。

也有網友建議「現在有考慮乾脆買個車來開嗎」、「如果這個已經造成你的負擔，可以直接跟對方好好談談」、「我會建議放棄備孕，請對方去找工作」、「都結婚了一切也都不容易，就好好溝通」、「覺得女生聽了應該會很難過，因為你不懂她犧牲的是什麼」。