不是看漫畫就是玩遊戲…他怨結婚十年老婆「擺爛」 網不挺：不知足

每個人對於人生的追求不見得相同，夫妻應互相體諒，才能維護家庭關係。一名男網友發文抱怨，他與妻子結婚十年，但妻子每天都在「擺爛」，讓他難以接受，因此請教網友：「該怎麼跟她溝通或是鼓勵她？還是單純是我吃飽太閒管太多呢？」

一名男網友在PTT發文，表示他和妻子結婚十年，有3個孩子，妻子平時在岳母店面幫忙，平時回家大部分時間就是看手機用電腦，小孩的事也不太想管，小孩上小學念什麼班級都不知道，作業寫錯也覺得沒關係，家事也僅限於自己房間裡稍微整理一下，幾年來早上帶小孩上學的次數「一隻手數得出來」。

原PO表示，妻子通常都睡到八點半起床，週末有時候直接睡到十點。因為經濟狀況還可以，平常過得很悠閒，脾氣雖不錯，願意跟公婆住，雖然幾乎沒在交流，跟孩子感情也不錯，有時還是忍不住覺得她的生活也「太沒有目標了」，都40歲了，小孩在的時候就偷看漫畫，不在就玩遊戲，小孩也比較少主動找她看書聊天。

原PO透露，他問過妻子，人生這麼輕鬆順遂，難道都不覺得應該多付出一點回饋社會，或是對自己的生活有多一點計畫跟想法？而妻子表示有想做的事就會努力，例如找餐廳、出國之類的，但原PO覺得有雞同鴨講的感覺，她甚至會問：「難道這樣不可愛嗎？」所以詢問網友該如何和妻子溝通或鼓勵她。

此文一出，不少網友認為原PO「管太多」了，每個人的人生觀本就不同，「不懂你到底想要什麼樣的老婆？看起來也不只是不滿她不管小孩教育，連缺乏上進的人生目標都要被你批評」、「人生輕鬆順遂不好嗎？難道要飽經風霜才好？」、「可以沒煩惱開心過日子不好嗎？」、「你管太多，你老婆人生很美滿」。

也有網友認為，原PO妻子已經做得很好了，「能跟公婆住，還能和公婆、小孩感情都好，情緒穩定，我覺得真的很厲害了」、「小孩不討厭媽媽就代表她本身已經做得很好了，只有你自己在不滿她不夠相夫教子」、「你吃飽太閒，你老婆超好，明明沒煩你要帶她出門玩耍，還不知足？」。