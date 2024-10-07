可愛女較吃香？「長腿性感姐姐」嘆連搬東西都沒人幫：我像陪襯品

在選擇對象時，每個人的喜好不見得相同，我們應要尊重各自的選擇。一名女網友發文抱怨，她算是性感姐姐型的女生，但每次出門時，都是「可愛」型的朋友被搭訕，讓她非常困惑，詢問網友：「感覺沒有我的市場，好討厭自己的外表，可愛型女生比較吃香嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她本身算是「性感」姐姐類型的女生，21歲身高171公分，她的朋友身高都落在155左右。每次出去有人搭訕時，都一定是喜歡朋友們，或對她們有興趣，她們的追求者、曖昧對象也常常有新的，包括同性也是，每次去聚會、烤肉、唱歌，常常會會有同行但是不認識的女生，主動加原PO朋友的IG，讓原PO感嘆：「明明我跟我那位可愛的朋友站在一起，但就是忽略我。」

原PO表示，工作上那些「可愛」型的女生也更容易被男生幫忙，像是原PO在搬重物時，她是真的搬不動，但也沒人來幫她，但是那些可愛型的女生只要一搬東西，都不用說話，男生就會自己過去。原PO坦承，偶爾她也很羨慕，她會化妝打扮，也很常被誇漂亮，但是感覺就沒人喜歡，「像是一個陪襯品」。

原PO透露，她想過她確實比較內向，但是只要別人主動跟她說話，她給其他人的反應也是和善有禮貌的，不懂為什麼沒人想要接近她。原PO猜測可能是因為「身高」，並感嘆：「感覺沒有我的市場，好討厭自己的外表」，最後詢問網友：「可愛型女生真的比較吃香嗎？」

此文一出，不少網友認為「高冷」的女生不好接觸，「我比妳還高一點，所以覺得問題不是身高誒，可能妳氣質高冷，他們只敢遠觀？」、「看起來太高冷就不好相處吧，之前大學有想認識一個同系，但是看起來也是高冷類型的女生，對方看起來沒什麼意願就沒下文了」、「可能是高冷型，其實真的高冷未必不好相處」。

也有網友認為，原PO可以嘗試改變自己，「真的有想改變就試試看啊，我就是原本長相打扮可愛型，但必須是妳自己喜歡那樣，不要為了迎合別人，去變成自己不喜歡的樣子」、「妳想認識人家就主動一點，不要什麼都不做擺一張撲克臉，然後說人家都不搭訕妳。也有可能妳給人的感覺比較伶俐，人家害怕妳的氣場」。