退休擁2房！老公為買新機車、放棄家庭出國旅遊 網友全看傻

車子在男生心中有多重要？一名女網友分享，老公工作大半輩子，買了兩間房，在今年8月終於退休，而他們至今都沒出過國，趁著退休安排一家4口的日本旅遊，沒想到行程安排好後，老公突然反悔，原因是把旅費省下來，拿去買機車。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己和老公這輩子都還沒出國過，一直到今年8月老公退休後，才終於有時間可以規劃國外旅行，她為此安排一家4口的日本之旅，每個人預算為4萬元。

這名女網友進一步說明，沒想到行程排好後，老公臨時反悔，要他們三個人自己去玩，他要把預算省起來，再加一點錢換一輛新機車，讓她相當不解，直言「我們沒負債、沒貸款，房子買了2戶，好不容易有時間可以全家一起出國玩，竟然說換機車比較重要？」。

貼文一出後，不少網友都提供實用建議，紛紛表示「請兒女用親情攻勢看看，說老爸再老就走不動了，趁現在還能增加回憶」、「就說錢已經付了，無法退款」、「很直接了當的說，你人生還有多久，兒女有多少時間可以這樣陪你出國？機車可以買，出國也一起去」、「回憶無價…好好溝通」、「買車就讓他去買，然後出國的錢讓兒子出」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「有人就不喜歡旅遊，不要強求」、「他就不喜歡出國旅遊嘛，這種人還是有，勿怪」、「如果強逼他出國，最後整路臭臉也很難玩」。