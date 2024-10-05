快訊

孫安佐金山拍片受困 經紀人曝「車子快滅頂」驚悚畫面：我們棄車了

山陀兒釀另類災情！淹水後高雄街道「被1生物佔領」 網友集體崩潰

MLB／山本由伸vs.達比修有破局 大谷翔平本來也敲碗這一齣

退休擁2房！老公為買新機車、放棄家庭出國旅遊 網友全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，老公工作大半輩子，買了兩間房，在今年8月終於退休，而他們至今都沒出過國，趁著退休安排一家4口的日本旅遊，沒想到行程安排好後，老公突然反悔，原因是把旅費省下來，拿去買機車。示意圖，本報系資料照片
一名女網友分享，老公工作大半輩子，買了兩間房，在今年8月終於退休，而他們至今都沒出過國，趁著退休安排一家4口的日本旅遊，沒想到行程安排好後，老公突然反悔，原因是把旅費省下來，拿去買機車。示意圖，本報系資料照片

車子在男生心中有多重要？一名女網友分享，老公工作大半輩子，買了兩間房，在今年8月終於退休，而他們至今都沒出過國，趁著退休安排一家4口的日本旅遊，沒想到行程安排好後，老公突然反悔，原因是把旅費省下來，拿去買機車。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己和老公這輩子都還沒出國過，一直到今年8月老公退休後，才終於有時間可以規劃國外旅行，她為此安排一家4口的日本之旅，每個人預算為4萬元。

這名女網友進一步說明，沒想到行程排好後，老公臨時反悔，要他們三個人自己去玩，他要把預算省起來，再加一點錢換一輛新機車，讓她相當不解，直言「我們沒負債、沒貸款，房子買了2戶，好不容易有時間可以全家一起出國玩，竟然說換機車比較重要？」。

貼文一出後，不少網友都提供實用建議，紛紛表示「請兒女用親情攻勢看看，說老爸再老就走不動了，趁現在還能增加回憶」、「就說錢已經付了，無法退款」、「很直接了當的說，你人生還有多久，兒女有多少時間可以這樣陪你出國？機車可以買，出國也一起去」、「回憶無價…好好溝通」、「買車就讓他去買，然後出國的錢讓兒子出」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「有人就不喜歡旅遊，不要強求」、「他就不喜歡出國旅遊嘛，這種人還是有，勿怪」、「如果強逼他出國，最後整路臭臉也很難玩」。

出國旅遊 旅費 日本 老公 行程 買車

延伸閱讀

他擔心不會開車交不到女朋友 網安慰：大眾運輸也很方便

徒手在菜碗裡面挖...她怨受不了老人家壞習慣 網提議：可幫她夾菜

保護不了腹中孩子…她2寶同天流產 過來人：看這科找出問題

明明條件好受歡迎…他不解一堆人母胎單身不急 網解惑：重心放自己身上

相關新聞

退休擁2房！老公為買新機車、放棄家庭出國旅遊 網友全看傻

車子在男生心中有多重要？一名女網友分享，老公工作大半輩子，買了兩間房，在今年8月終於退休，而他們至今都沒出過國，趁著退休安排一家4口的日本旅遊，沒想到行程安排好後，老公突然反悔，原因是把旅費省下來，拿去買機車。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

運動加油團／黃崇凱｜給台灣球迷的運動文學備忘錄

近幾年的運動賽事掀起全民運動熱潮，2024巴黎奧運期間，更有許多民眾熬夜收看轉播，為中華隊選手加油。在競賽賽程結束之後，還能如何看待運動？聯副特選五篇文章，以球迷、家人的角度，出版者的眼光，提煉出運動背後的情感和思索…… 【精彩語錄】 隨著林書豪表現「正常化」，書市也逐漸降溫，然而我們仍會疑惑：那麼下任台灣運動文學彌賽亞在哪裡？……

情書簡訊

為了陪妳看日出，一向晚睡晚起的我，徹夜未眠。

【聚焦宮﨑駿】李律／大說謊家宮﨑駿

2013年，交出了《風起》這部道盡對現代軍武設計迷戀與戰爭反省的作品後，宮﨑駿正式召開了記者會，向全世界宣布「這次是真的...

【聚焦宮﨑駿】祁立峰／紙本書裡的宮﨑駿

說起宮﨑駿的動畫，從1982年的《風之谷》，到與高畑勳、鈴木敏夫成立吉卜力工作室之後的《天空之城》、《龍貓》、《魔女宅急...

【聚焦宮﨑駿】黃立元／外太空是內子宮：宮﨑駿的自然宇宙論

在《風之谷》的長篇漫畫進入尾聲前，娜烏西卡來到一座平靜的花園。花園裡保留了前一個文明的農作物、音樂與詩。庭院的主人說，除...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。