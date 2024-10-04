他擔心不會開車交不到女朋友 網安慰：大眾運輸也很方便

雙北地區交通便利，不少人會選擇搭乘大眾運輸工具，來取代自行開車容易塞車、找不到車位的麻煩。一名30歲的單身男網友表示自己對開車有陰影，常想著自己要是能開車載女生去看夜景，是不是就能交到女朋友，因此發文討論。

一名網友在Dcard上以「會開車真的是交女友必備的嗎」為題發文，表示自己住在雙北地區，平時沒有車，也不會開車，需要用車時多以計程車及uber為主，而自己目前30歲，用交友軟體長達一年半的時間，曾約出來的女生有三分之二都是會開車的。

他也提到自己與女生們聊天的過程中，會開車的女生大部分都會說：「我教你呀」；而不會開車的女生則表示：「學一下就好了吧，不會開很不方便」。而原PO認識了不少女生，卻沒有一個人順利與他交往，讓他心中不免產生了想法：「不知道是不是自己自卑，覺得要是我會開車，多帶女生在晚上去看夜景，也許就交到女朋友了呢？」因此發文詢問。

不少網友在貼文底下留言，認為「會開車」多少都是加分項，「我自己是，我沒有特別要求會開車，但如果剛好有得選，不會開車的確會被我篩掉」、「我自己會開車，所以對我來說另一半要會開車是必備，而且我住中南部，不會開車很難移動」、「跟你出去玩，化妝比較不會融，有開車的男生還是很加分」、「可以不想開，但一定要會，等真正需要的時候再想就來不及了」。

也有人認為大眾運輸十分便利，且能夠減少污染、比較環保，「我住在新北，公車捷運都很方便，我沒有打算學開車的意思，感覺派不上用場，所以男生會不會開車，我也覺得沒差」、「每任男友都沒有車～ 我們出門都搭大眾運輸，覺得蠻環保、蠻好的」。