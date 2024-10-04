徒手在菜碗裡面挖...她怨受不了老人家壞習慣 網提議：可幫她夾菜

因為年齡差距的緣故，現代人可能無法接受老人家的某些「習慣」。一名男網友發文抱怨，她的阿嬤習慣在吃飯時，徒手在菜碗裡面挖來挖去，讓他難以接受，忍不住感嘆：「我很喜歡我阿嬤，她很疼我，但是會徒手抓食物這我真的不行」。

一名男網友在Dcard發文，表示他的阿嬤已經90幾歲了，吃飯有一個壞習慣，就是喜歡徒手在菜碗裡面挖來挖去。原PO表示，近日媽媽做了燉肉，因為很大一鍋沒辦法整鍋端到餐廳桌上，媽媽就裝一碗肉放著，結果阿嬤直接「徒手」進去「挑」肉來吃，原PO看到後直接傻眼，對媽媽使了個眼色請她處理，媽媽有勸阿嬤說手不衛生不要這樣碰食物，然後阿嬤回應說她有「洗手」，讓原PO無奈感嘆：「這不是問題所在吧」。

原PO透露，之後他就跑到廚房自己裝鍋子裡的肉，阿嬤問說為什麼桌上有還要跑去廚房裝？媽媽只能解釋說因為要吃比較多的量所以鍋子比較方便。原PO坦言，他真的很喜歡阿嬤，阿嬤很疼孫子人也很好，但徒手抓食物這他真的無法接受，特別是之前外帶火鍋，阿嬤也會直接伸手抓火鍋料，讓原PO整鍋都不敢吃。

此文一出，不少網友推測阿嬤可能身體不方便，可以幫她夾菜，「阿嬤手會不會比較沒力？所以拿餐具比較困難」、「你要觀察阿嬤這個行為到底是以前就這樣，還是現在慢慢的比較多，有可能是身體不好」、「把所有的菜或阿嬤要吃的菜都分裝成小碗給她」、「以後你直接先搶著幫阿嬤夾菜啊，在她伸手前制止她、說你幫她夾就好，既能改善目前的狀況，她還會覺得你是乖孫好貼心」。

也有網友分享自身經驗，表示這種情況真的很困擾，「我家也是，我只要桌上放吃的，我自己要吃的，我阿嬤就會過來徒手拿食物」、「我大伯是拿舀湯的大湯匙，舀起來喝一口試試味道後，再把湯匙放下去，超噁心」、「我家奶奶也會，超噁，她碰過我都不敢吃」。