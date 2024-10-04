保護不了腹中孩子…她2寶同天流產 過來人：看這科找出問題

流產對於每個父母來說，都是非常沉重的打擊。一名女網友發文，她近兩年來流產了兩次，而且2寶都是同一天離開的，讓她承受了巨大的打擊，感嘆：「我好像很失敗的媽媽，保護不了自己的孩子」。

一名女網友在Dcard發文，表示一年前她順利懷孕，但只維持了兩個月就流掉了，今年也一樣懷孕，巧合的是兩個孩子都在同一天離開她，而且兩胎她都已經可以聽到「心跳聲」。

原PO表示，10月3日對她來說是個打擊，第二次懷孕，產檢時醫生就有告知可能留不住，但她還是努力安胎，只要不對勁就會馬上回醫院檢查，可是天不從人願，她又失敗了。雖然男友和家人都一直安慰，也沒有責怪她，但她卻對男友有滿滿的愧疚感，當他聽到要當爸爸，那種雀躍和快樂真的無法形容，但是第二次，又讓他失望難過了。

原PO傾訴，她現在就像無頭蒼蠅，一直想辦法要孩子回來，可是她知道做不到，她也明白不要亂想，但一起床「腦袋畫面都是在想小孩」，覺得自己是個失敗的媽媽，保護不了自己的孩子。

此文一出，不少網友勸原PO去看「免疫科」，「我也流產兩次，後來看了免疫科，真的有找到問題，每個月追蹤指數、配合醫生服藥直到生產，現在心愛的寶寶已經抱在懷裡了」、「有可能是免疫問題」。

也有網友安慰原PO，「不需要愧疚，妳已經盡力了，而且妳也跟他一樣期待當媽媽，發育不好的沒有留住對孩子也比較好，不然勉強生出來也只是受苦」、「不要這麼自責，小孩回去拿行李了，之後會帶著弟弟妹妹一起回來，不要灰心喪志，打起精神」、「把身體養好，要相信寶寶會回來的」。

此外，茂盛醫院官網也有提到，發生自體免疫疾病，會使自身免疫系統開始攻擊人體正常的組織和細胞，在體內產生自體抗體的狀況下，尤其是會針對血小板的自體抗體，就容易出現血栓、堵塞胎盤血管，阻斷供應給胚胎的養分，讓胚胎無法吸收養分而萎縮導致不孕。自有免疫疾病女性患者，建議孕前進行檢查及評估，隨時控制好狀況。