明明條件好受歡迎…他不解一堆人母胎單身不急 網解惑：重心放自己身上

「母胎單身」意思是「打從出娘胎起到現在都單身」，指的是從出生到目前為止都沒有正式進入感情關係或經歷戀愛經驗的人。一名男網友發文詢問，他發現很多長得好看、學歷高的男女卻一直母胎單身，明明很受歡迎卻不急著談戀愛，因此詢問網友：「為什麼這麼多很受歡迎的人反而母胎單身？」

一名男網友在Dcard發文，他發現不管到哪裡，都有長得超好看、學歷很頂、有錢品味也很好的類型，卻「母胎單身」到23歲，他甚至還遇過到26歲的，男生女生都有。

原PO說，如果你去問這種人，他會跟你說：「還沒遇到喜歡的人而已」，看起來完全不急，但他們晚上又會去參加各種活動，看起來完全不缺朋友，「怎麼可能都沒遇到喜歡？」對此，原PO詢問網友：「很好奇身邊有沒有那種長得極好看、長期單身的男女，還可以看起來打從心底完全都不急的朋友，他們都是在想什麼呢？」

此文一出，不少網友認為他們更愛自己，標準更高，會找條件更好的，「因為他們把重心放在自己身上，也很愛自己？我也有碰過，不一定想修感情學分的條件好的人」、「條件那麼好，一定會想找跟自己一樣好，或比自己還要好的條件」、「我是覺得通常條件越好的人，自然腦子想得多，考慮的就越多，比如還沒談就先預設談戀愛後會有哪幾種狀況」、「因為想遇到至少跟他們一樣或比他們更好的人吧」。

也有網友認為，比起戀愛，他們更專注在其他事物上，「可能專注在課業或學校活動上，畢業後則變成工作狂」、「老實說生活很多目標的人真的完全沒空想到戀愛」、「因為擁有的多，很充實很愛自己，想依賴愛情的動力減少很多」。