說好第二胎從母姓…老公反悔喊「姓氏很娘」 網友全怒了：沒水準

現今社會上，小孩的姓氏多半是跟隨父親，近日一名女子表示，由於自己的姓氏特別，早就跟老公談好二胎要跟自己姓，沒想到對方不僅出爾反爾，還說她的姓氏「很娘」，會害孩子被嘲笑。貼文曝光後，也引起底下留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，她姓「姬」，因為姓氏非常少見，所以想讓二胎跟她姓，頭胎兒子則是和老公姓，當初婆家和老公也都答應了，沒想第二胎出生後，因為也是男孩子，婆婆跟老公便出爾反爾，說男生姓姬「很娘」，以後會被嘲笑，如果三胎是女兒就跟原PO姓。

然而最近三胎到來，終於是女兒，原PO想讓孩子跟自己姓，當初答應的老公竟又反悔：「跟妳姓，以後會被笑是不是做雞，也有可能會被叫雞巴？」讓原PO大傻眼，最後雖然說服成功，但她仍對先生感到失望，「如果真如他所說的，男生會被嘲笑很娘、女生會被取不雅綽號，當時就應該提出來，而不是事後才反悔」。

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「居然姓姬，超讚的好不好，超級羨慕的啦！一聽就是古老傳說中會出現的姓氏」、「妳老公好沒水準」、「妳居然嫁給這麼爛的人，妳的姓氏都被侮辱了知道嗎？」、「我有遇過姓姬的，還真沒有看過有人開他姓氏玩笑，只有妳老公那低俗思想，才覺得別人都會那樣吧」、「周文王姬昌也姓姬，他有被霸凌嗎？妳老公講那種話，只會顯得他很幼稚很沒水準，腦子裡淨裝些沒營養的內容」。