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兩性聯誼條件大不同！他曬出「參加限制」：女全歡迎、男篩選身家

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。 圖／ingimage
情侶示意圖。 圖／ingimage

許多上班族因為平日較忙，無暇認識新對象，會透過聯誼來尋求另一半。不過日前一名網友貼出聯誼參加限制，抱怨「聯誼活動都對男生要求這麼多，像是資產、各種錢錢錢，對女生好像都沒什麼要求」，但多數人直言「有正當工作很合理吧」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示「怎麼聯誼活動都對男生這麼……，要求資產、要求各種錢錢錢，對女生好像都沒什麼要求」。從他貼出的聯誼參加限制中，男女生必備條件寫了「大專（含）以上學歷」，但男生至少一項條件中，寫出了很多具體項目，如「自營商/企業主管、知名外商、擁有200萬資產、年薪80萬、軍公教人員、上市櫃公司員工、有正當工作、月薪4萬以上、有不動產者」，女生至少一項條件中，則是寫了較為抽象的人格特質「外型亮麗、打扮時尚、溫柔婉約、氣質出眾、甜美可愛、笑容迷人、親切隨和、經濟獨立、自信大方」。

一名網友抱怨男女聯誼要求條件不同。圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」
一名網友抱怨男女聯誼要求條件不同。圖擷自臉書社團「爆廢公社二館」

貼文一出，馬上引發網友討論，認同該表格篩選要求的人表示「條件合理啊，男生連正當工作都沒有嗎？」、「女的肯來就不錯了，男的太多，當然要篩選」、「如果男生連一項都沒有，就別聯誼了吧，先打拼比較實在」、「男生的要求，也不算嚴苛吧」、「假的拉，男生條件怎麼可能才這樣」、「其實男生的要求好像正常，而且憑良心講，開的條件算中產階級標準而已，怎麼沒有靠北男生有一項只要月薪4萬就可以了？女生要工作還要有顏值耶，都是要花錢堆出來的」、「外型亮麗、打扮時尚、經濟獨立，這些都是錢啊」。

也有人看到聯誼條件後提出不同看法，「滿足一半以上的人，自己爽爽過生活不好嗎」、「正常的，從10幾年前就一直是這樣，最後還是玩手機交友比較實際」、「女生的條件是主觀要求，男生的是客觀要求，我覺得會有這種差異是女孩子在婚後，可能在家顧小孩，男生好像沒辦法」、「的確男生是靠後天努力，女生則是靠先天基因」、「能要求男性有正當工作，卻不能要求女性有正當工作，嚴格要求要男性有高資產，卻不能要求女性有資產…真的是兩性平權阿」。

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