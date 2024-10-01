她得知男友「看網美DIY」大崩潰！一票網友傻眼：建議單身一輩子

伴侶間的忠誠度，對於維持一段感情至關重要。對此，一名女網友分享，自己有嚴重的「精神潔癖」，近期意外得知男友會看其他女生的影片DIY，考慮是否要和對方分手，就連對方觸碰都會相當排斥。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「男朋友看其他女生打XX」為題，指出自己有嚴重的精神潔癖，近期得知男友會看其他女生的影片DIY，讓她開始考慮是否要和對方分手？就連男友碰她都會感到不舒服，直言「他看正妹的影片我已經釋懷，但DIY完全不能接受...」。

貼文一出後，多數網友都看不下去，紛紛表示「可以不用找男朋友了，找到了也是騙妳不會看而已」、「拜託妳跟妳自己好好過生活，不要出來嚇男生」、「蛤？這年頭連打XX都有錯了」、「有什麼好髒，問就是分手」、「建議妳單身一輩子，不要禍害廣大男性」、「妳男友真偉大，沒把妳這種人放出來禍害其他人」。

不過，也有部分網友認同原PO看法，紛紛回應「如果是看片我OK，但是如果是看著網紅、路人、朋友完全不行」、「看片我能接受，其他網紅我不行」、「為什麼好像很多人覺得這很理所當然？有女朋友就不應該看別的女生打手槍吧，寧願單身」。