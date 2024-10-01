不是炫耀文…媳婦坐月子婆婆「甩100萬」叫她回娘家 網羨慕：多生幾個

有一名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她剛生產，婆婆無法幫她坐月子，就直接甩100萬給她，她拿著這100萬直接回娘家去坐月子，皆大歡喜。貼文一出，引發網友熱議，紛紛直呼：「羨慕！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「這樣很好啊，照自己的意思，坐月子」、「謝謝婆婆，請多甩幾本」、「甩的好」、「突然也好想被甩」、「皆大歡喜」、「真，家庭和睦」、「婆婆真懂事」、「可惜這樣的婆婆少之又少，花錢買兩家開心多好」。

還有不少網友回應「那麼棒啊，100萬耶」、「真好，羨慕」、「爽啦」、「這婆婆可遇不可求啊」、「這個要好好謝謝婆婆」、「超棒，果然別人的婆婆令人羨慕」、「喜歡這種爽快的婆婆」、「感恩你婆婆，讚嘆你婆婆，別人的婆婆都不會讓人失望」。

不過，也有不少網友提出質疑，「不是做夢喔」、「我懷疑你發炫耀文，但是我好羨慕」、「反串文要說」、「真羨慕，婆婆不但不管我，連100元紅包都沒有」、「你羨慕死大家了」、「為著100萬，多生幾個」。