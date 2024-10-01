被逼讓出娘家房間！她怒轟大嫂「公主病」掀論戰 不挺派：何必霸佔

娘家是不少已婚女性最安心的避風港，多數家庭在女兒出嫁後仍會保留舊房間，讓孩子隨時可以回家住。一名網友發文抱怨，大嫂一直逼自己要讓出以前的房間給她兒子，還搬出自己傳宗接代的功勞，最後又嫌大哥經濟壓力大丟下孩子離婚，傻眼的她不禁大罵「公主請回自己的娘家當」。

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文，透露與前大嫂的故事，奉勸當人家媳婦，結婚後想當公主請回自己的娘家當。原PO表示出嫁時媽媽對自己說，就算嫁出去了，娘家永遠是她的家，房間也會永遠為她保留，讓她回去有地方睡、有人可以聊，而媽媽幾年來都一直有做到。後來哥哥娶了老婆有了小孩，大嫂居然希望她讓出房間給小孩，原PO不願意而媽媽也尊重，但大嫂就開始情勒大家「不想想孩子現在還這麼小，大了應該有自己的房間」，還嗆原PO都嫁出去了，為什麼還要回娘家浪費那個空間，甚至連自己傳宗接代都搬出來邀功，要求原PO媽媽提早分家。她感嘆道，「人啊不遇到點破事，還真看不出來一個人的最低級的教養呢？」

原PO表示很感謝媽媽能明辨是非對錯又公正，面對囂張跋扈的大嫂，媽媽只說「這是我家我有權利讓誰住，不想住的人可以自己走」。媽媽提醒大哥大嫂自己也當父母了，應該要承擔起自己的家庭，為自己的家庭負責任，這間房子當初也是自己咬牙辛苦承擔起責任買的，所以這裡永遠會是她每個孩子的家。

原PO補充後來大哥大嫂真的搬出去，但勢利又公主的大嫂受不了經濟壓力太大，又嫌棄大哥沒有房子，總是理由一大堆，最後居然連兒子都不要而離婚。原PO諷刺道「總是嫌棄抱怨別人，殊不知自己才是那個最有問題的人」，文末感嘆婚姻不是兒戲，婚不是給公主結的，當公主也只有結婚穿白紗的那一天，直呼「公主病真的不要出來害人」。

貼文一出網友反應兩極，有人認為是原PO太過小氣「不是已經嫁出去的女兒嗎？為何要鬧到娘家雞犬不寧」、「不常回家住，給住家裡的人去使用房間也挺好，要不然有天妳爸媽老了病了，妳哥沒住家裡妳願意直接回家住照顧嗎」、「其實嫁久了回娘家的次數也會越來越少，不用霸佔著房間」、「缺少那麼一點點的情份，畢竟是給自己侄子住」。

也有網友認為沒問題「房子是誰的本來就有決定權了，更何況人家媽媽都同意了為什麼還要說嘴人家」、「還好妳媽有挺女兒，有些媽媽是女兒結婚後直接把房間給弄沒了」、「還好離婚了！真是讓人大開眼界」、「超棒的長輩，收下我跪拜的大腿吧」。