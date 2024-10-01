要飛了才抓到！男友和女生出國沒報備 反嗆另一半「不懂氣什麼」

和女生出國沒報備還理直氣壯，這樣的男友該留嗎？一名網友在Dcard上發文抱怨，自己最近不小心發現男友要出國玩，最讓她傻眼的是居然是和女生，而且票都訂好了，男友卻一聲不吭，就連她發現以後生氣詢問，男友還反嗆不懂在生什麼氣。理直氣壯的態度讓原PO超傻眼，嗆問：「難道我不應該生氣嗎？」

原PO以「男友跟其他女生出國沒告訴我」為標題，曝光故事經過。她表示近日早上男友還在睡覺，看到有個女生傳簡訊給男友，一點開來看不得了，發現男友跟女生朋友要去香港玩，那女生通知男友說飯店跟迪士尼門票都訂好了。傻眼的她問男友為什麼要出國不和她說，男友卻開始辯解那女生是很久以前認識的朋友，而且有找單位的男同事一起去，質問為什麼不行，甚至反罵原PO到底在生什麼氣。

男友理所當然的態度令她非常失望，她補充自己今年其實一直跟男友吵著要出國卻都被拒絕，如今看到男友這樣讓她非常不能理解。

貼文發布後網友紛紛留言苦勸分手，「最基本的尊重都沒有，妳還能接受，註定不會被珍惜善待，除非妳先學會愛自己」、「根本沒在尊重妳這個女朋友，可以放生了」、「不敢說就很有問題」、「綠綠的」、「誇張，不能原諒」。