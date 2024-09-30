娘家留蛋黃區房產…婆家籲「賣掉改共同持有」 結局網友喊：大快人心

夫妻結婚前如果希望婚後財務分開，可以採用「分別財產制」。一名女網友表示，她未來會繼承娘家在台北蛋黃區的大樓，但婆家希望賣掉這間房子，去桃園中壢買新房子，還要求「新房子最好共同持有，代表夫妻同心」。對此，網友們直呼「吃相難看」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她跟先生住在娘家的台北市蛋黃區大樓，未來會繼承這棟房子，但婆婆希望她父母賣掉這間房，把錢拿去中壢買新房子，可以離婆家近一點，剩下的錢還可以拿去當生活基金。

婆婆還表示「（新房子）名字最好是共同持有，表示夫妻同心」，於是她問了先生的想法，先生也回應「婆婆說的沒錯」，最後原PO直接提出離婚。

文章曝光後，網友直言「吃相真難看」、「司馬昭之心路人皆知，妳婆婆跟妳老公當妳娘家跟妳是笨蛋啊？為了公平對待，叫妳婆家也出相對的金錢來合買新房，房子共同持有，表示夫妻同心，別打妳娘家房子的餿主意」、「貪心！幸好妳離婚了」、「真是不要臉，什麼都沒出錢還敢拿」、「支持妳，還好妳腦袋夠清楚」、「還好妳提離婚了，公婆憑什麼打妳娘家房子的主意，吃相真難看，婆婆也很敢講，當人家是傻瓜」、「妳先生跟他們家吃相真難看，他們這麼愛作夢，怎麼不乾脆夢下去就好了？沒本事還想共同持有」。