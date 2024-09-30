錯過生離死別最後一面…她在美國多年欲回家 網勸：家人一起才幸福

在國外工作，除了孤單和寂寞外，如果家中發生變故，將無法及時到場處理。一名女網友發文，她在美國工作五年，除了孤獨外，奶奶過世時無法到場而感到十分難過，又無能為力，於是考慮回台灣，因此詢問網友的意見：「是不是回台灣更好？該不該從美國搬回台灣？」

一名女網友在Dcard發文，表示她在美國工作5年，很常有搬回台灣的衝動，在美國孤獨感很重，讀書時的朋友都回台灣了，或是不同州，她也因為工作搬去別州，過著沒有朋友的生活好幾年，再加上在家上班，幾乎沒什麼跟人類講到話的機會，久了之後，心理狀態越來越不好，時常莫名的很焦慮，原PO前陣子回台灣放假每天都很快樂，感嘆：「有家人朋友在身邊的感覺真好」。

原PO表示，她雖然是軟體工程師，但不在科技公司，薪資並沒有大家認為的高，想跳槽，每天起床都很痛苦，而前天在準備跳槽面試的時候，奶奶過世，但家人怕影響她的心情，過了幾天後才讓她知道，對於錯過家人的生離死別，原PO非常難過，卻又「無能為力」。

原PO認為，搬回台灣應該會比較快樂，生活便利，薪水也更高，因此在這些因素下，她請教網友：「是不是回台灣更好呢？」

此文一出，不少網友不解原PO為何待在美國，並表示有家人在才好，「跟家人在一塊才是最幸福的」、「所以妳留在那的原因是什麼？薪水高？好像也沒有，家人也沒有，朋友也沒有，國外待久了就會想回台，尤其爸媽朋友都在台灣，台灣還是很適合生活，回台灣妳的資歷會很好找工作」、「快回台灣」、「做妳會快樂的事比較重要」。

也有網友勸原PO，可以去看心理諮商，「感覺只是一時的，有時候用一下保險看下便宜的心理諮商真的很有幫助，可以談談內心，心理健康很重要，這包括社交跟靈性方面的健康，在國外的都不容易，加油啊」。