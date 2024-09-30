她沒吃烤肉遭討800元餐費 男友砸花瓶當場翻臉嗆：死要錢

情侶之間難免有爭執，但如果太超過的話，多數人會建議分手。日前一名女網友無奈表示，她下午陪男友和男方朋友吃烤肉，她一口肉都沒有吃，男生卻當場要求她支付800元餐費，還翻她皮包確認「真的沒帶錢」，讓原PO難過表示「感覺自己錯看男友人品」。

一名網友在PTT發文表示，她下午陪男友跟男方朋友烤肉，整晚4-5小時只有在客廳看電視、聊天，中間也沒有吃一口肉，但男友完全沒關心她，就跟朋友不停烤肉，或玩遊戲玩得很開心，她也不想打擾男友興致，所以沒有說想回家。

烤肉結束後，大家都在收拾東西，原PO表示「我還幫忙整理現場、清理垃圾，結果男友突然走過來，原以為是要叫我一起回家了，結果開口跟我要800元，說是這次烤肉費用，態度有夠差，我以為我欠他的」。

原PO向男友詢問「為什麼我要付錢？我身上也沒有現金」，沒想到男友直接當著大家面罵「死要錢、不想出錢」，還翻女方的錢包，直到發現真的沒有現金，朋友出面勸架才結束謾罵，但回家後還是一直傳訊息要她付烤肉費，甚至男友連在吵架過程中，把朋友家花瓶弄碎的錢都要女生付。文末，她向網友詢問「感覺是我看錯人了，是不是該直接放生？原本想要冷靜好好談，但目前還是沒辦法釋懷」。

對此，網友們安慰「放生吧，他當初是不是預約了兩位的人頭費，妳不吃他覺得虧了？」、「不分是要等過年嗎」、「妳男友怎麼能當眾羞辱妳？有病不分，在等什麼？」、「這種不分手也太誇張」、「800元也要崩潰？妳確定他是妳男友嗎？」

但也有網友認為「如果很早就答應要去的局，感覺還是要付錢，畢竟食材購買一定有算妳的人頭進去，不可能因為妳不吃，所以大家就要承擔，但妳男友的情緒控管感覺有問題」、「看完覺得朋友超無辜的，邀請一堆人來烤肉忙死，然後被迫看分手擂台，花瓶也因此被砸破」、「如果是我會當下給錢，可能都算好人頭了，反正付完錢就直接走人」。