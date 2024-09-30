快訊

氣象署公布最新風雨預測 「5地區」達停班課標準

疑涉浮報助理費遇搜索赴大陸3天 黃紹庭今下午收押禁見

每天惡心字眼羞辱女性！至少4北市女議員遭恐嚇性騷 顏若芳：已備案

她沒吃烤肉遭討800元餐費 男友砸花瓶當場翻臉嗆：死要錢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友要求她支付800元烤肉費，但她根本一口都沒吃。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨男友要求她支付800元烤肉費，但她根本一口都沒吃。示意圖／ingimage

情侶之間難免有爭執，但如果太超過的話，多數人會建議分手。日前一名女網友無奈表示，她下午陪男友和男方朋友吃烤肉，她一口肉都沒有吃，男生卻當場要求她支付800元餐費，還翻她皮包確認「真的沒帶錢」，讓原PO難過表示「感覺自己錯看男友人品」。

一名網友在PTT發文表示，她下午陪男友跟男方朋友烤肉，整晚4-5小時只有在客廳看電視、聊天，中間也沒有吃一口肉，但男友完全沒關心她，就跟朋友不停烤肉，或玩遊戲玩得很開心，她也不想打擾男友興致，所以沒有說想回家。

烤肉結束後，大家都在收拾東西，原PO表示「我還幫忙整理現場、清理垃圾，結果男友突然走過來，原以為是要叫我一起回家了，結果開口跟我要800元，說是這次烤肉費用，態度有夠差，我以為我欠他的」。

原PO向男友詢問「為什麼我要付錢？我身上也沒有現金」，沒想到男友直接當著大家面罵「死要錢、不想出錢」，還翻女方的錢包，直到發現真的沒有現金，朋友出面勸架才結束謾罵，但回家後還是一直傳訊息要她付烤肉費，甚至男友連在吵架過程中，把朋友家花瓶弄碎的錢都要女生付。文末，她向網友詢問「感覺是我看錯人了，是不是該直接放生？原本想要冷靜好好談，但目前還是沒辦法釋懷」。

對此，網友們安慰「放生吧，他當初是不是預約了兩位的人頭費，妳不吃他覺得虧了？」、「不分是要等過年嗎」、「妳男友怎麼能當眾羞辱妳？有病不分，在等什麼？」、「這種不分手也太誇張」、「800元也要崩潰？妳確定他是妳男友嗎？」

但也有網友認為「如果很早就答應要去的局，感覺還是要付錢，畢竟食材購買一定有算妳的人頭進去，不可能因為妳不吃，所以大家就要承擔，但妳男友的情緒控管感覺有問題」、「看完覺得朋友超無辜的，邀請一堆人來烤肉忙死，然後被迫看分手擂台，花瓶也因此被砸破」、「如果是我會當下給錢，可能都算好人頭了，反正付完錢就直接走人」。

兩性關係 分手 烤肉

延伸閱讀

鄰居小孩每天固定爆哭…她猶豫是否打113 網：寧可誤報不要漏報

不想養就送動物之家？他質疑棄養「太容易」 網說真相：這才是原本的功能

最過譽的台南名產是它？ 網直言「根本吐司加玉米濃湯」曝變難吃原因

主動發面試都爛公司？他一查滿滿負評 網提反例：收過台積電邀約

相關新聞

錯過生離死別最後一面…她在美國多年欲回家 網勸：家人一起才幸福

在國外工作，除了孤單和寂寞外，如果家中發生變故，將無法及時到場處理。一名女網友發文，她在美國工作五年，除了孤獨外，奶奶過世時無法到場而感到十分難過，又無能為力，於是考慮回台灣，因此詢問網友的意見：「是不是回台灣更好？該不該從美國搬回台灣？」。

她沒吃烤肉遭討800元餐費 男友砸花瓶當場翻臉嗆：死要錢

情侶之間難免有爭執，但如果太超過的話，多數人會建議分手。日前一名女網友無奈表示，她下午陪男友和男方朋友吃烤肉，她一口肉都沒有吃，男生卻當場要求她支付800元餐費，還翻她皮包確認「真的沒帶錢」，讓原PO難過表示「感覺自己錯看男友人品」。

同居大五歲男友！女委屈喊為何AA制 網不解：錢不是從天上掉下來

同居大五歲男友還是AA制！一名女網友近日在Threads上發文訴苦，表示男友比自己大五歲還和她AA房租水電等等，讓她感到有點委屈但又不知道是不是自己要求太多，直言如果是她的問題請網友罵醒自己。

我不是家裡一份子？回娘家停車老被趕 她內心不平衡：像外人一樣

如果家裡停車位有限，而車位不夠停時，容易造成家庭關係的矛盾。一名女網友發文抱怨，她家裡的停車位有限，回家時父母都有意趕她走，讓出停車位的感覺，造成她心理不平衡，因此請教網友：「為什麼家裡只有我停車要停去外面？難道完全沒有溝通的空間嗎？」。

金玉涼言

折腰，為了五斗米；忍氣，為了全家福。

【國際文學獎巡禮：日本】劉怡臻／翻譯的翻譯 跨越的跨越──從《臺灣漫遊錄》榮獲日本翻譯大賞談起

▋翻譯的翻譯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。