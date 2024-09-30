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同居大五歲男友！女委屈喊為何AA制 網不解：錢不是從天上掉下來
同居大五歲男友還是AA制！一名女網友近日在Threads上發文訴苦，表示男友比自己大五歲還和她AA房租水電等等，讓她感到有點委屈但又不知道是不是自己要求太多，直言如果是她的問題請網友罵醒自己。
原PO表示自己常常在想計較這些是不是不夠愛男友，可是自己又很捨不得離開對方，相處時雖然有開心也有不開心，但兩人都知道還需要磨合時間。她補充自己不是不願意付出，只是已經AA三年多了，看到別人的男朋友很大方，就會不自覺的去對比，而且自己也不是小氣的人。
有網友認為不能只單看金錢問提，詢問原PO租屋家事誰做得多和雙方情緒價值誰提供得多，直言如果都是自己吃虧的話就建議分開，但原PO卻回答都是男友做得多。
貼文曝光不少網友看完回覆非常傻眼，「沒有人的錢是從樹上掉的」、「那好像沒什麼能嫌的欸」、「大家都平等的出來交往，也沒有誰高誰低」、「感情裡最怕的就是理所當然，幫妳多負擔一點並不是他的責任」。
也有網友強調男友大她五歲薪水還跟原PO差不多不太行，或是薪水比她多還AA更不行，網友認為如果男友其他優點值得去愛那就沒問題，不過不值得的話自己是不會選這個人結婚。也有人建議原PO可能可以好好的想一下，自己希望的是什麼、要怎麼調整心態。
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