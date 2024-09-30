快訊

億萬富豪告誡馬斯克：川普「只忠於自己」未必兌現政策承諾

「短命夜市」！新莊思源夜市開幕3月即宣布熄燈 在地人曝真正原因

網灌臉書敲碗颱風假 蔣萬安承諾：基北北桃「這時間」宣布

我不是家裡一份子？回娘家停車老被趕 她內心不平衡：像外人一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友家裡的停車位有限，每次回娘家停車都會被父母關切。示意圖／Ingimage
一名女網友家裡的停車位有限，每次回娘家停車都會被父母關切。示意圖／Ingimage

如果家裡停車位有限，而車位不夠停時，容易造成家庭關係的矛盾。一名女網友發文抱怨，她家裡的停車位有限，回家時父母都有意趕她走，讓出停車位的感覺，造成她心理不平衡，因此請教網友：「為什麼家裡只有我停車要停去外面？難道完全沒有溝通的空間嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她家裡的車位可以停三輛車，兩輛父母的，一輛妹妹的，原PO和老公偶爾開車回家，有車位就會停，沒有的話就停路邊，因為有小孩的關係，每次都大包小包，有時候還會下雨。然而每次停家裡時，父母一到家就會開始問：「什麼時候要開走？什麼時候要出門？」，讓原PO感覺就像是要「趕」他們走一樣，因為父母要停進來。

原PO透露，後來找時間跟父母溝通過，問能不能跟妹妹輪流停車，結果得到的回覆是：「家裡有三台車，所以要停外面」，讓原PO心裡非常不平衡，難道她就不是家裡一份子嗎？為什麼只有她不能停在家裡的車位，而妹妹不用？她跟父母說出心裡感受，卻被罵說「幼稚」和「沒同理心」，所以無奈詢問網友：「完全沒有溝通的空間嗎？」

此文一出，不少網友認為父母的確是偏心，勸她可以先不用回家，「等到爸媽打電話來問妳為什麼都不回家，妳再把因為要帶小孩的行李，然後家裡又不方便停車的理由告訴他們」、「確實是偏心，且不是妳多講幾次，爸媽就會改變的，建議降低回家次數，讓時間來產生化學變化」。

不過也有網友認為原PO不用那麼計較，「我覺得還好吧，妳都嫁出去了，妹妹是不是住在家裡？那既然她住在家裡，車位我覺得理所應當的就給她停啊」、「如果妹妹常住家裡，會不會也有部分負擔家用，或者付房租給爸媽之類的，如果是這樣我覺得沒什麼問題」、「還好吧，就先讓小孩跟東西下車再去停車就好」。

停車位

延伸閱讀

婚後絕不要住公婆家？網議TOP6公婆同住困擾超難解

「滾」家人難替孩子取名 母隨口提「1單字名」獲全家大讚

先生抱怨，有小孩後怎麼做都被老婆罵！諮商師：夫妻須留意感情生變6大關鍵原因｜元氣網

他抱怨「弟媳生完不再做家事」 反被眾人狠嗆：欠你們的嗎？

相關新聞

我不是家裡一份子？回娘家停車老被趕 她內心不平衡：像外人一樣

如果家裡停車位有限，而車位不夠停時，容易造成家庭關係的矛盾。一名女網友發文抱怨，她家裡的停車位有限，回家時父母都有意趕她走，讓出停車位的感覺，造成她心理不平衡，因此請教網友：「為什麼家裡只有我停車要停去外面？難道完全沒有溝通的空間嗎？」。

【國際文學獎巡禮：日本】劉怡臻／翻譯的翻譯 跨越的跨越──從《臺灣漫遊錄》榮獲日本翻譯大賞談起

▋翻譯的翻譯

【童年記憶】知路／懷念剪髮點點滴滴

物質匱乏五○年代，撿兄姊穿過的衣服是常態，制服更是老大穿完給老二，老二給老三，依序類推，反正是同間學校。到了我這個老六，...

金玉涼言

折腰，為了五斗米；忍氣，為了全家福。

【小詩房】廖啟余／遊河北送韓昌黎先生序

燕趙古稱多慷慨悲歌之士

【回望歲月】李月治／童年的小人書       

在圖書館驚喜發現一套世界文學名著改編的連環畫叢書，共十冊，民國七十七年由啓思文化事業公司發行的。這套叢書大小規格和一般書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。