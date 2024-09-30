我不是家裡一份子？回娘家停車老被趕 她內心不平衡：像外人一樣

如果家裡停車位有限，而車位不夠停時，容易造成家庭關係的矛盾。一名女網友發文抱怨，她家裡的停車位有限，回家時父母都有意趕她走，讓出停車位的感覺，造成她心理不平衡，因此請教網友：「為什麼家裡只有我停車要停去外面？難道完全沒有溝通的空間嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示她家裡的車位可以停三輛車，兩輛父母的，一輛妹妹的，原PO和老公偶爾開車回家，有車位就會停，沒有的話就停路邊，因為有小孩的關係，每次都大包小包，有時候還會下雨。然而每次停家裡時，父母一到家就會開始問：「什麼時候要開走？什麼時候要出門？」，讓原PO感覺就像是要「趕」他們走一樣，因為父母要停進來。

原PO透露，後來找時間跟父母溝通過，問能不能跟妹妹輪流停車，結果得到的回覆是：「家裡有三台車，所以要停外面」，讓原PO心裡非常不平衡，難道她就不是家裡一份子嗎？為什麼只有她不能停在家裡的車位，而妹妹不用？她跟父母說出心裡感受，卻被罵說「幼稚」和「沒同理心」，所以無奈詢問網友：「完全沒有溝通的空間嗎？」

此文一出，不少網友認為父母的確是偏心，勸她可以先不用回家，「等到爸媽打電話來問妳為什麼都不回家，妳再把因為要帶小孩的行李，然後家裡又不方便停車的理由告訴他們」、「確實是偏心，且不是妳多講幾次，爸媽就會改變的，建議降低回家次數，讓時間來產生化學變化」。

不過也有網友認為原PO不用那麼計較，「我覺得還好吧，妳都嫁出去了，妹妹是不是住在家裡？那既然她住在家裡，車位我覺得理所應當的就給她停啊」、「如果妹妹常住家裡，會不會也有部分負擔家用，或者付房租給爸媽之類的，如果是這樣我覺得沒什麼問題」、「還好吧，就先讓小孩跟東西下車再去停車就好」。