AA制交往七年…他年收百萬嫌女方窮想分手 網砲轟：放過她

選擇愛情還是麵包沒有標準答案，一名網友以「女友太窮要分嗎」為標題在Dcard上發文詢問，表示自己和女友交往七年一直都是AA制，如今他年收已破百萬，女友卻還只是碩士延畢，開始考慮婚姻的他卻步，擔心與女友結婚後會出現不少經濟上的問題，文章貼出後網友紛紛留言砲轟「跟你在一起女生真的很可憐」。

原PO跟女友已經交往了七年，雙方都將步入25歲，一路上感情穩定不吵架，價值觀合。他補充道多虧女友特別溫柔他們才能走這麼久，因為之前交過幾任不是公主就是渣女，不過最讓他猶豫的是女友什麼都好，但出社會後發現經濟能力差太多。原PO提到自己目前的資產400萬以上、年收破百萬，家人在北部有房產、無負債，規劃30歲前在新北買房；女友目前沒有資產，碩士延畢還沒出社會，家人在南部有一棟房產，但家中有負債沒有買房打算。

他苦惱表示自己實在很愛她，而女友也很努力學投資想改善目前差距，交往都是AA制所以不會有養她的問題，但這樣的生活品質怕未來會越差越多。原PO表示自己是重享受的人，卻都不太敢跟女友說想出去玩，怕造成她的經濟負擔，但幫她出錢卻又很不給面子。而且他希望趕緊買房，但以女友的經濟情況實在無法想像未來怎麼辦，直言沒把握能跟收入低且有負債的另一半成家。原PO補充女友執意走低收入的藝術創作行業，但自己的錢也是慢慢賺來的，不會因為愛女友而想養她一輩子。

文末他提問「這樣是不是只能分了，再拖下去怕兩人都要過適婚年齡了」。文章曝光後，網友紛紛留言替女方抱不平，「你年收百萬，她還是學生收入0，你也和她AA，你只會擔心她佔你便宜」、「你養不起，其他男人養得起別擔心」、「要分就分，不要在那拖台錢」、「說的那麼好聽，真的愛他就不會計較那麼多了」、「分吧，反正你也是浪費她的青春，人家也沒從你身上要什麼好處，你就在想這些」。