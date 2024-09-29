他抱怨「弟媳生完不再做家事」 反被眾人狠嗆：欠你們的嗎？

有網友家中為三代同堂，同住家人將近10人，他的弟媳沒有工作，須負責打理全家人的餐點，而弟媳生產後抱怨顧嬰兒很累，不願意繼續煮飯洗碗，因此煮飯的工作又回到他的媽媽身上，想不到卻因此被家中其他手足指責，最終弟媳與家人撕破臉。一番傳統言論令眾人驚呆，怒嗆他「你是什麼角色？等吃飯的角色？弟媳欠你們的？只想抓交替外來不同姓的，也不見有血緣的出力」。

一名網友在臉書社團爆怨3公社發文表示，他的家庭是三代同堂，因家中將近十人吃飯要一起吃，沒有分開吃，又因弟媳沒上班且懷孕在家，所以家裡讓她去做煮飯、買菜、洗碗等家務。

原PO表示，現在弟媳生產完只顧嬰兒說很累，不再幫全家人買菜、煮飯、洗碗，變成婆婆（原PO媽媽）要重新做回媳婦的工作，必須張羅一大家子的飯菜，於是其他手足就對弟媳很不滿，出言怒罵她要做好媳婦的本份。

而弟媳因為不想顧嬰兒又要做大家庭買菜、煮飯、洗碗的事，後來直接去上班，並且嬰兒給保母帶，煮飯家務工作回到該網友媽媽手裡，家庭紛爭終於停止，但弟媳也跟家人撕破臉了。

貼文一出，不少人替弟媳抱不平，「弟媳做家務有拿多少薪水呢？弟媳結婚時拿了多少聘金買斷她呢？」、「弟媳有收到煮飯的錢？如果煮給她老公跟公婆還說的過去，都分家了其他人有給錢？」、「弟媳沒有錯，大家庭的飯碗難捧，而且你們家既然小孩多，為何不大家輪流煮飯做家事，只想靠弟媳或媽媽？大家都成年人，不會做家事，只想靠弟媳，這不是笑話嗎？」、「這麼多人吃飯，要一個懷孕的人負責採買煮飯，你們實在太狠心了吧！照顧嬰兒本來就很累啊，其實可以各自吃，為什麼一定要某個人負責？不然你負責好嗎」、「只能說做你家弟媳很可憐，是我寧願自己出去買房也不要大家庭，你不知道煮飯10人份很累嗎？還要帶小孩，怎麼不各自煮，不然假日全部出去外食聚餐，這樣大家樂得輕鬆不是嗎？」