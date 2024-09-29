婆婆送嬰兒推車當生日禮 媳婦離婚後竟要追討回來

離婚後夫妻兩人必須劃分共有財產，有人妻在離婚後，竟被婆婆討回婚前送給她的嬰兒推車，令她相當傻眼。其他人笑稱，「如果還在就還她唄，用了4年了，也耗損差不多了」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，她在婚姻期間，得到婆婆送的一輛嬰兒推車當生日禮物，當時身為新手媽媽的她非常開心，想不到過了4年，她離婚後竟被對方追討「屬於婆婆的推車」，她傻眼表示，「是我認知有問題嗎？」

其他人留言，「就還她就好了，婆婆都敢要回，代表她格局小。我們眼光、格局要往遠處看，還婆婆後，以後她也沒理由聯繫妳，斷就斷乾淨」、「跟婆婆說：跟妳一樣壞掉，已經丟了」、「直接回，妳孫子睡到長大剛好壞了。垃圾要修嗎？」、「妳跟她說，說出去會被人家笑」、「她可能要拿回去，以後她老了當輪椅用」、「回她：放在某某垃圾場，請自取」、「還她一台輪椅，告訴她這個還給妳，妳比較用得到」。

還有人說，「可能她很不爽妳，因此找理由想要讓妳覺得欠她東西，那妳就找個二手的推車還她吧！或許是家裡的前小叔或前小姑要用」、「去徵不要的推車，很破爛那種，直接回禮給她」、「不要理她，妳也沒欠她」。