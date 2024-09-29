男結紮3年妻突懷孕！堅稱「老婆忠貞」 醫生檢查揭驚人真相傻眼

「結紮」雖然有機會失敗，但真相往往顯現「綠光」。有台灣泌尿科醫生分享事例，1名男子結紮3年後，妻子竟然懷孕，於是與妻子一起到診，並堅稱他們都沒有「出軌」外遇，懷疑是否「結紮」失敗。男子之後接受精液檢查，詎料醫生一看報告結果頓時沉默，猶豫要怎樣告訴男子殘酷真相，「這一分鐘內診間突然變得很安靜……」。

男子結紮3年妻子突懷孕

台灣泌尿科醫生黃維倫在Facebook專頁「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文講述「結紮」問題。他提到其泌尿科醫生「朋友」曾幫1名男子結紮，3年後男子與妻子一同到診，原來其妻子懷孕了，男子堅稱他與妻子都沒有「出軌」，懷疑是「結紮」失敗，「醫生，我太太又懷孕了，但我們也沒有別人，是不是結紮失敗了」。

精液檢查揭殘酷真相

醫生聞言叫男子進行精液檢查。一星期後，男子聲稱妻子與朋友到日本旅行，故獨自回診，而醫生看到精液檢查結果，驚悉真相頓時沉默，猶豫要怎麼告訴男子其精液內沒有精蟲，意味妻子不可能因他而懷孕，「這一分鐘內診間突然變得很安靜……」。

貼文引來網友熱議，笑言「送綠色的東西就該明白了」、「問他知不知道有部片叫《綠色奇蹟》（港譯《綠里奇蹟》）」、「就直接跟他直說：你沒有蝌蚪只有鼻水（涕），是不會有小孩等等驗一下孩子DNA後，跟姦夫要個賠償金吧」。

醫生提醒3大原因「結紮」失敗

不過黃維倫醫生提醒，「結紮」的確有可能失敗，「男性結紮的成功率超過99%，但是還是有非常微小的失敗率」，原因包括「患者一側有兩條以上的輸精管」、「感染或受傷等原因，導致輸精管廔管」，以及「手術醫生沒紮好」。

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文章授權轉載自《香港01》