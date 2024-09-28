超過30度才能開冷氣2小時！她列另一半4大省錢行為 網友全看傻

如果另一半非常省錢，你能接受嗎？一名網友分享，自己有名女性朋友，交了一個相當省錢的男友，像是辦一堆網銀拿利息、為了刷卡回饋只用行動支付、溫度超過30度才開冷氣兩小時等誇張行為。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「可以接受自己另一半很省嗎？」為題，指出朋友的男友非常省錢，並列出四大具體行為，像是為了領取刷卡回饋，只使用行動支付，即便朋友想吃路邊攤，也會因為沒有行動支付被婉拒，也會為了銀行利息申辦10幾個網銀，會因為利息入帳開心一整天。

這名網友進一步說明，誇張行徑還包括睡覺若超過30度才會開冷氣，一次只能開兩小時，連生日禮物也只送實用型，上次朋友收到水壺，因為在健身房可以使用。原PO說明，後來朋友實在受不了這些行為，最後決定提出分手，讓他好奇「大家可以接受自己另一半很省嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「沒辦法跟小氣的人相處，太累」、「這不是省吧」、「一個字，瞎，還好變前任」、「能省錢但這些太極端了」、「我朋友真有這種人誒，真的很難搞」、「沒辦法跟這種人走下半輩子」、「這叫做摳」、「花這麼多精力省一點點錢，不如想想怎麼去賺更多的錢」。

不過，也有部分網友緩頰，指出「省錢當然是可以的，是省過頭就有點困擾了，不過這也是每個人的生活習慣不同，不是誰的問題」、「那不是省錢魔人吧，只是三觀不合，分了也好」、「價值觀不同，在一起很辛苦」。