怕女兒遠走高飛...25歲女想出國工作卻遭父母反對 網勸年輕多嘗試

為了追求更好的發展，許多人會選擇出國發展謀求出路。一名女網友發文詢問，她和男友有意到國外工作並拚移民，未料遭到父母反對，認為女兒遠在國外，家裡如果出事將無法幫忙，但如果不出國將和男友分手，對此，她陷入了兩難，於是請教網友：「父母在，就不該遠遊嗎？人生真的好困難」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己目前25歲，和男友在一起總共4年，目前經濟獨立住在外面，周末才回家，男友想要出國工作並拚移民，也很努力朝目標前進。原PO坦言，跟男友在一起前從沒想過要出國，但現在也覺得可以嘗試出國這條路。

然而原PO表示，當她和父母提出想出國後，他們非常反對，父母一點也不希望辛苦養大的女兒就這樣「遠走高飛」，她在國外，家裡如果出事如何幫忙呢？還對原PO講了一些氣話。原PO試圖解釋自己的想法，但父母根本沒有要聽的意思。

原PO坦承，如果成功出國以後大概就要成為「天邊孝女」，也知道一年大概只能回台灣1、2次，她不是獨生女，還有一個弟弟，未來照顧父母的工作可能要落在他身上。原PO無奈地表示，出國，沒能陪伴父母，並且會和他們關係決裂；沒出國，又會遺憾年輕有機會為何不試，並且會和現任男友分手，並感嘆：「人生，真的好困難」。

此文一出，不少網友認為人生是自己的，年輕要多嘗試，「我自己是覺得，人生是妳自己的，趁年輕要多去嘗試，25歲就要被綁死在一個地方，除非妳能力很好薪水很好，工作的願景很好，留台灣沒問題，否則該多出去走走試試」、「當然是趁年輕趕快出國走走，妳才25歲，爸媽頂多才60歲不到，是有什麼不能自理」、「人生是自己的，不後悔自己的決定就好」。

也有網友提出自身經歷表示，這種父母很常見，「這種父母應該不少，我爸媽也是這樣，甚至要我姊說服我不要出國，只因為他們需要有人留台灣照顧他們」、「我爸媽也是這樣+1，不論工作或是什麼狀況都一樣」。