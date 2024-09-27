「同事都攜伴」男友拗參加員旅卻討2000元 台北妹怒分手：根本拐騙！

不少公司會提供員工旅遊當福利，也允許攜伴參加，但多出的費用該由誰負擔？有網友抱怨男友軟磨硬泡求她陪伴出席，臨近出發日期才忽然要她自費，不合理的要求讓她怒提分手，冷靜後又擔心自己是否小題大作了？

原PO在Dcard發文抒發心情，指出幾個月前男友公司公告舉辦員工旅遊，詢問她要不要參加。考慮到需特別請假，還要提前一天從台北搭高鐵南下高雄住宿等問題，原PO本想拒絕，但男友一句「同事都會帶伴侶」讓她心軟點頭，不料旅遊前一周，男友忽然跟她討要2000元的參加費，她頓時傻眼。

原PO表示，她是因為男友想攜伴、不想被同事放閃才參加的，其次她為了參加活動，很多事都受影響，光是請假就可能被叨念，男友一周前才要她付費，令她有被拐騙的感覺。她也認為，男友「邀請」她去參加員工理由，幫她出這筆錢是理所當然的，就像她公司尾牙帶男友出席，加收的費用也是由她負擔。

不過男友卻不同意，認為「她也有玩到」所以費用自付很合理，覺得原PO太愛計較，讓她一氣之下乾脆提出分手。

網友見狀也一面倒批評男友太「盪森」，「有夠摳快分手」、「⋯⋯連兩千都付不起，還學人家攜伴？叫他滾」、「提出要求的也算使用者付費吧，他使用了你的特休」、「你車票都不止了，他出合理，分手合理，下一個會更好」、「明顯佔妳便宜」、「自己愛面子要女友去，兩千都要跟女友計較，這種趕快放生」、「只能說分得好，他希望你去然後叫妳請假自己付錢，以後只會有更多更瞎的事」。