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她不解「正妹和醜男交往的理由」 網提關鍵因素：臉不是一切

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現特別漂亮的女生幾乎另一半很多不是帥哥，甚至其貌不揚。示意圖／ingimage
一名女網友發現特別漂亮的女生幾乎另一半很多不是帥哥，甚至其貌不揚。示意圖／ingimage

追求異性時，「長相」是其中一個因素，但往往不是最關鍵的。一名女網友發文詢問，她發現特別漂亮的女生幾乎另一半很多不是帥哥，甚至其貌不揚，並列舉可能的原因，最後詢問網友的意見：「有沒有人可以分享原因是什麼？」

一名女網友在Dcard發文，她發現帥哥的女友都一定是美女，但為什麼特別漂亮的女生另一半很多都不是帥哥呢？甚至不好看占比很大，兩人的合照都是女方挑自己好看的，女生看起來很「精緻」，男生卻完全「不介意」，不在意自己被拍的如何。

原PO列舉出她個人覺得可能的原因：「1、女生的審美真的覺得對方帥。2、找比較醜的男生比較願意疼女友，能享受當小公主。3、有什麼女生喜歡的優點」，並詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為臉和錢不是一切，重點是「感覺」，「有些正妹就真的很吃感覺，不帥但對女生特別好，況且平常的相處方式我們外人也不懂，說不定就是男生特質讓女生喜歡」、「無論性別總有人覺得容貌不可恃，而更在乎別的東西」、「對很多女生來說，高壯粗獷有男子氣概，比臉帥還有魅力多了」、「根據我觀察身邊正妹們的狀況推測，醜男比較願意付出，帥哥還好」。

也有網友認為，「帥哥」太稀有，而且可能會比較渣，「還有一個原因：被帥哥雷過，所以心理上覺得選普男比較安全」、「又帥又有錢的男生比日本製壓縮機還稀少，只好退而求其次選擇有錢的醜男啦」、「我遇到帥的個性都有點膨脹，覺得自己很有行情或很厲害之類的，會跟最醜的那個在一起是因為他對我最好」。

也有網友分享自身經歷，「我的男友是真的不是大眾認可的帥男孩，當初會選擇跟他在一起，是因為覺得他長得『老實』，我可能也不用擔心別人會把他搶走，因為本人真的對外遇跟出軌感到十分害怕」。

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