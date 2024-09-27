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女友搬離家想同居準備國考 提1要求惹怒眾人：男生要三思

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶示意圖。 圖／ingimage
情侶示意圖。 圖／ingimage

不論是情侶或夫妻，相處時容易因為金錢問題而有紛爭。有一名男網友透露女友家境不好，最近又要準備國考，因此她希望兩人同居，然後生活費和學雜費由男方支出，讓他聽了相當為難，只好發文求助大家，但貼文引起眾人抨擊，留言一面倒地勸他別答應。

原PO在Dcard以「女朋友希望我養她一陣子，該答應嗎？」為題發文，他說女友家境沒有很好，和家人的關係也不融洽，最近在準備國考，因此想從家裡搬出去和原PO一起住，然後由他負擔所有生活費用和學雜費支出，等之後考上國考後，有收入再說。

原PO聽了有點為難，他表示父母有給一間在台北的房子，雖然自己目前是學生，都要跟家裡拿錢，但也因為自身家境寬裕，爸媽給零用錢也比較大方，所以若要負擔女友全部支出是沒問題的，「關鍵就是我要不要花錢養她的問題？」原PO想問大家的看法，若是碰到這種情形，會想養女友嗎？

眾人一面倒持反對態度，「她如果沒有家裡後援，本身又沒經濟基礎，應該先放棄自己的夢想，找一份工作存錢，等穩定之後再考國考吧，怎麼會叫人家養她？還只是交往對象，不論性別，我都不能理解，勸三思」、「她是成年人了，有本事跟家裡鬧翻，就要有本事自己獨立生存」、「你的錢也是父母給，在自己還沒有經濟能力之前都不該再養另一個人，如果父母突然不給錢了倆人一起喝西北風嗎？」、「會去要求一個還拿家裡錢的學生養自己的人，你自己覺得人品ok嗎？」、「自己主動要求還蠻不要臉的，久了就會習慣了。哪一天你不養她，她只會記得你不養她，不會記得你付錢的」。

還有網友分享身邊親友的親身經歷，「千萬不要！我有親戚以前就是這樣養前女友，分手後錢差點拿不回來，最後還的錢還是前女友跟出軌對象拿的，她本人根本就沒有」、「不要！讓我想到一個朋友，大學打工+零用錢，養了和家裡鬧翻的女友三、四年，一畢業他去當兵，那個女的直接兵變」。

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