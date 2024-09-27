女友30歲月薪30K「想一起奮鬥買房」 他嘆：不切實際想分手

雖說談錢傷感情，但夫妻或情侶沒錢時真的會壞了彼此的感情。有一名男網友抱怨女友薪水不高，卻嚷嚷著要和他一起奮鬥買房，讓男網友覺得不切實際，甚至想分手，貼文一出也引來兩極評論。

這名男網友在PTT以「女生薪水太低該放生了嗎？」為題發文，他說女友已經30歲了，但薪水只有30K左右，而且家裡沒有很富有，住的地方在偏鄉，卻老是嚷嚷著要和他一起奮鬥買房子，讓原PO覺得不切實際，甚至有了想放生的念頭，「請問我該怎麼辦，現實一點嗎？」

貼文一出，不少人勸原PO及早放手，「沒上進心，跟她在一起沒未來」、「這種聽起來也沒什麼腦，可以放生了」、「分手，去找上進的對象」、「放生，不然會不甘願一輩子」、「30歲還只能拿3萬的，真的該早點放生」、「不喜歡就放生啊，真的搞不懂為什麼很多人都要跟不是自己很喜歡的對象在一起，到底是多怕單身？」、「30歲了，不想娶就快點放吧」。

但也有網友看不下去，反酸原PO賺太少，「表示你賺太少了」、「跟你一起奮鬥，不代表是貢獻薪水啊」、「至少沒叫你養她」、「是男生沒錢沒礦啊！女生變有錢的話，你早被甩了！依我看，30歲、3萬，願意一起奮鬥，很正常的女生，服務業、行政職，都是這價碼」、「先檢討自己是不是賺太少，謝謝」、「你要不要看一下現在的公司薪水開多少？」