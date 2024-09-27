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男友在家最愛摸她1處「連睡覺前也要」 妹子無奈：為何這麼熱衷

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨男友在家裡三不五時就愛摸她胸部，讓她非常苦惱。 示意圖／ingimage
原PO抱怨男友在家裡三不五時就愛摸她胸部，讓她非常苦惱。 示意圖／ingimage

情侶之間都會有不少的小情趣來維繫感情，不過有一名女網友卻對另一半的某種舉動感到不解，原來男友在家裡時不時就愛摸她胸部，甚至要睡覺時也要摸個幾下才肯睡，讓她相當無奈。

原PO在Dcard發文抱怨男友很愛對她毛手毛腳，不論是回家進門或者坐在沙發看電視，三不五時就愛摸她胸部，甚至她在家上班時，也會被對方從背後抱住然後摸個幾下，更不用說抱抱的時候一定會摸，「連睡覺他都要玩個幾下才能安心的摸著睡」。

原PO對男友的舉動非常不解也不太喜歡，還問他到底幹嘛要一直摸，這樣的行為很變態，但對方就只是一句「誒嘿」敷衍帶過，讓她相當無奈，「想請問各位男生們，到底為什麼會那麼熱衷於另一半的胸部？」

不少男網友留言表示，「是男人都愛」、「應該是妳胸部很軟很好摸吧，遇過沒很軟的，就沒有特別喜歡摸了」、「喜歡這種觸感，可能極度缺乏母愛吧」、「雖然我想說是妳很有魅力，但實際上他就是只愛妳的胸部而已，如果今天妳的胸部跟男人一樣平的話，他大概就不會跟妳交往了」、「哺乳類動物，懂了嗎？」、「等不摸了妳就要擔心了」。

還有其他女網友分享和另一半的互動，「我跟我老公交往時，他也常摸，結婚後每天也都要摸上幾回，他說這是他表達愛的方式」、「我男友說軟軟的而且小小的有弧度就很想包住，他也會這樣對待我的屁屁跟肚肚，還有小腿肚」、「我男友也是，雖然我也蠻喜歡給我男友摸的」。

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