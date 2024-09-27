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醫生男友太優秀她自卑「配不上」 網勸：人的價值不只學歷、薪資

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的醫生男友工作越來越穩定，讓她感到很「自卑」。圖／ingimage
一名女網友的醫生男友工作越來越穩定，讓她感到很「自卑」。圖／ingimage

情侶在互動過程中，互相比較是很難避免的事，這時調整心態就格外重要。一名女網友發文，她的男友工作越來越穩定，甚至買了第一間房，而自己薪水卻不高，讓她感到很「自卑」，甚至有分手想法，因此發文感嘆：「男友越爬越高，我已經追不上了」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己和男友交往快5年，前期他還是實習醫生，由於原PO學歷不高，薪水不高，工作也很普通，所以在男友面前多少有點「自卑」，當時覺得自己還有工作，應該不會有「配不配」的問題。

然而原PO透露，近年來男友工作越來越穩定，也首購了人生第一間房，雖有貸款，但她知道這年頭買房子真的很難，才讓原PO意識到，她和男友的差距不單只是學歷差距，還有薪資差距。雖然她每天都在努力充實自己、兼職打工，但還是覺得兩人的自身條件差太多，覺得「配不上」。

原PO坦言，她不敢把心裡實話跟男友說，可能是「自尊心」導致，男友身邊朋友大多是醫療相關產業的，很怕會被他朋友們看低，因此詢問網友：「難道醫生只能和醫療產業的人交往，才真的不會被人指指點點嗎？」

此文一出，大多網友認為情侶應互相幫助，原PO想太多了，「其實不用太在意別人怎麼看，我覺得真正應該讓自己有充實又滿足就好，如果真的很在意也可以跟男友溝通，或許他不是這麼想的」、「情侶是要互相扶持，共同向前走，而不是互相比較」、「真的愛妳的男人，不會看不起妳，畢竟妳也是從他一無所有的時候就跟著了，努力提升自己」。

也有網友分享自身經驗，勸原PO不要自卑，「我前女友超有錢我也不會自卑，我反而超開心，超級驕傲」、「我也曾經因為另一半朋友的老婆，家裡都蠻有錢可以提供很多嫁妝跟資源，而我原生家庭貧窮什麼都無法提供，但我老公完全不在意這些」、「男友目前是牙醫實習生，我學歷很普通，但我覺得一個人的價值可以在很多不同地方體現」。

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