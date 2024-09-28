婚後絕不要住公婆家？網議TOP6公婆同住困擾超難解



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「公婆同住困擾」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議與公婆同住的六大困擾。

常言道「婚姻不只是兩個人的事，更是兩家人的事」，婚後雙方不僅要融入彼此的生活，也將面臨家庭間的互動與協調；其中，「婚後是否要住公婆家」是許多新人會面對到的重要課題之一，與公婆同住也許能促進家庭間的交流、共同分擔生活責任，但也可能因各方面的價值觀與想法不同，帶來相處上的壓力與磨合的困難。究竟住進婆家可能遇到哪些困擾呢？一起來看看網友的說法吧！

「小孩怎麼教」觀念不同易起紛爭 「金錢觀」不合連開冷氣都成導火線？

▲ 網友熱議公婆同住六大困擾 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「公婆同住困擾」相關話題的討論，可以發現「教養小孩」方面的問題經常是媳婦與公婆間的導火線。

不同的原生家庭背景以及世代差異，皆有可能造成育兒觀念的分歧，便有網友無助表示「自從小孩出生後，公婆開始頻頻批評我的育嬰方式」，引起不少民眾共鳴，紛紛分享自身經歷如「婆家的教養方式，把小孩保護得太好！什麼都大人做好好的，小孩只需要出張嘴」、「有跟我公婆說有些東西不可以給我小孩吃，但公婆都會說又沒關係給一點點就好」等，認為長輩有時會過度溺愛孩子，若與他們反應卻又可能得到「不孝」的負面評論。

對此，有網友建議先與另一半取得育兒共識後「再請老公告知」，若「長輩還是執意照常情勒和批評，那就搬出去」，指出家庭氣氛與父母的情緒皆會影響孩子的身心發展，若爭執始終無法協調，建議還是搬離婆家。

此外，也有不少網友反應公婆的「金錢觀」與自己落差太大。如水電等開銷，一般認為屬於共同支出，不應由一人獨自承擔，不過仍有網友無奈表示「公公會開口跟我要電費」；亦有網友分享，婆婆「心疼電費飆升」堅持不開冷氣，甚至會偷溜進夫妻倆房間把空調關掉，讓他難以接受。

日前一名網友PO文說道「男友父母第一次邀請我去家裡吃飯，最後竟跟我收一天的水電費」，吸引留言笑稱「200塊認識一家人，便宜了」，點出與其婚後同住才知道與對方家庭價值觀相差甚大，不如及早發現溝通、同時觀察是否有機會相互磨合。

而生活在公婆家裡「放不開」、「壓力大」也是常見的困擾之一。住進婆家無異於「寄人籬下」，讓部分網友直言「住在那邊總覺得自己是外人」、「沒有我們兩人的私人空間」、「無法到家後悠哉躺在沙發上」等等，長期下來可能因此產生精神內耗。

家庭樣貌百百種，因此在婚前就應與另一半溝通討論、確立是否有住進婆家的共識，相信無論入住與否，開放的對話與對彼此的尊重和包容，都將有助於化解夫妻間潛在的衝突，祝福大家都能找到與伴侶最適合的相處之道！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「公婆同住困擾」相關討論則數。

觀測期間：2024/06/18~2024/09/18，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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