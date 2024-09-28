這些舉動都是沒說出口的告白？網議「表達好感行為」大公開！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「表達好感行為」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的表達好感行為排行。

和好感對象相處時，總感覺兩人互動間有些曖昧，卻又擔心一切都是自己會錯意，深怕一不小心搞砸了關係嗎？又或是想試探喜歡的人、向對方釋出心動訊號，卻不知道該如何「丟球」？其實，好感不一定要透過口頭方式表達，許多有意無意的舉動都是心意的展現！

「肢體接觸」超曖昧但界線要拿捏 「主動分享生活大小事」感情快速升溫

▲ 網友熱議TOP6表達好感行為 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「表達好感行為」相關話題的討論，可以發現「不經意的肢體接觸」備受熱議。許多人面對心儀對象時，往往會下意識地想靠近和觸碰對方，例如「並肩走路聊天肩膀會一直撞到，坐著閒聊膝蓋也會碰在一起」、「要接過什麼東西的時候，會碰到我的手指」等等，且透過觀察對方是否會迴避和閃躲這些肢體接觸，也能大致試探對方的心意。

不過，也有網友提醒「肢體接觸真的很考驗判斷」，認為除非對對方的心意有十足的把握，或彼此間足夠熟稔，否則如摸頭、捏臉、搭肩這類過於刻意的動作「是蠻多人的地雷」，必須注意界線，更打趣說道「成功就是進入交往，失敗就是進入看守所」；而針對「接球」方，也有民眾表示「肢體接觸是很重要的指標」，若好感對象明顯正嘗試丟球，自己也要適時給予回應才不會錯失戀情。

此外，「主動分享生活大小事」也被許多網友點名為表達好感的舉動之一，認為大部分的人不會與自己沒興趣的人分享日常瑣事，透過閒聊生活中有趣的事也能自然地幫助感情升溫。

有網友因想與喜歡的對象進一步發展而發文請益，其中提到「她會傳短片給我，也會跟我聊她之前遇到的問題，抑或是對未來的憧憬和她的專業所學」，並詢問這樣「還有戲嗎？」，引來留言回覆「我是覺得如果對你完全沒興趣應該不會浪費時間打一長串給你」，鼓勵原PO可再多觀察試探。

而「單獨約出門」也是不少人認為可判斷對方心意的指標。網友指出，若好感對象願意接受單獨吃飯、看電影、看展等的邀約，甚至是一起賞夜景、看星星，通常都是對你也有意思的表現，尤其聖誕節、情人節、生日等有特別的象徵意義的節日，「能單獨約出來就有戲」。

另一方面，面對社群討論區中眾多暈船網友的求助，也有一派民眾建議「直球對決」，直言「把自己的心裡話跟真實感受表達出來」總比「腦補猜測」好，若告白成功就能順利交往，就算失敗了「早點下船就能早點遇到其他懂得欣賞你的人」。

若你也正處於一段曖昧關係中、感覺兩人遊走在「友達之上、戀人未滿」的邊緣，並想盡快確認彼此心意，不妨多加觀察對方是否經常做出上述行為，也可以自己把握機會主動出擊來表達好感，祝福大家有情人終成眷屬！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「表達好感行為」相關討論則數。

觀測期間：2023/09/01~2024/09/11，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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