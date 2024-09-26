高中普男念這科系後桃花爆多！女友一直換嚇到同窗 網曝優勢：不意外

畢業後有些人會辦同學會，和許久未見的同學相聚。一名網友參加畢業10年的同學會，她發現高中時長相普通的男生，現在當了牙醫後認識女生的機會變多，因此換了好幾個女友，原po一聽相當震驚，於是好奇，「身邊真的有考上牙醫就桃花亂開的男生嗎？」。

一名網友在Dcard「感情板」發文，她參加畢業10年的同學會，發現高中時長相普通，看起來也不會討女生喜歡的男生，在聚會上卻說自己換了好幾個女朋友，他表示，當牙醫後認識女生的機會很多，而且常常遇到很主動的女性。原po好奇，「這個改變是因為他是牙醫還是純粹接觸的女生變多？」，或是身邊也有當了醫生後，感情一路順遂的可以分享一下，此文一出，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「牙醫真的是這樣，醫學就不一定了」、「我高中同學呆呆的不太會拒絕，重考考上醫學系之後一堆爛桃花，被很多恐怖女生纏上，所以桃花多不見得感情順遂…」、「自己是在本來的大學桃花就不差，考來這裡長輩、業師要求更注意形象打扮後，桃花更是噴發」。

有網友則認為，「有也不意外吧，人家薪水跟社經地位很高」、「基本上台北診所男牙醫25-30歲的，桃花運沒有一個不好的，上下班時間固定，可以陪伴時間多，算是牙醫的優勢吧」、「一定的吧，職業光環，其貌不揚的男生當上醫師後，看起來都沒那麼其貌不揚了，不過外表好看的男生不管從事什麼職業都是進桃花林，而且無論是正桃花還是爛桃花都爆多，職業光環帶來的桃花緣可能還是比不上天生帥」。