新人煩惱「婚禮小物」要送什麼？ 網點1物品超NG：很尷尬

不少新人舉辦婚禮時，會準備小禮物給賓客，感謝對方來參與人生大事。一名網友在準備婚禮小物，她自己偏向送食物，但老公卻想送有紀念價值又實用的禮物，於是想問問大家，「有推薦什麼厲害的婚禮小物嗎？」

一名即將結婚的新娘在Threads發文，她正在煩惱要準備什麼婚禮小物給賓客，自己比較偏向送吃的，但老公希望送有紀念價值實用的東西，想問問，「各位婚禮小物會想收到似顏繪的環保購物袋或是飲料杯袋嗎？」，令她不禁直呼，「想到快瘋了」，於是向網友求助是否有什麼推薦的婚禮小物，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「我送自己畫的有祝福語的杯墊，名字用到很小，辦公桌上永遠缺一個吸水杯墊，使用率很高，兩年了我看大家都還在用哈哈」、「我自己上網訂做了家裡4隻毛孩的玩偶吊飾，賓客都很喜歡，馬上掛在包包上」、「我自己訂肯納基金會的喜米，反正都要花錢了就做做公益，而且回饋都很好」。

有網友則建議，「建議吃的就好，有紀念價值的到最後都是垃圾，不是所有賓客跟你們夫婦感情好到願意用你們的似顏繪的物品，而且所謂的環保購物袋並不環保，每個人家裡也一堆了。買個還不錯的餅乾巧克力就可以，沒有也沒關係，賓客只會記得菜好不好吃、有沒有炸湯圓（我認真）。省下的錢拿去渡蜜月買房子還比較實在」、「月底新娘報到，我就是直接不送的那位，就算花了很多錢、心思準備，你覺得實用，但大家不一定都這樣覺得，大多時候不實用拿回家最後就是淪落為垃圾，倒不如省下來，讓婚禮多幾個記憶點的橋段」。

有網友表示，最不想收到新人畫像或照片的商品，「不想收到新人圖案的東西，一點都不實用，根本不想拿著新人臉出去裝飲料，還不如餅乾吃一吃」、「最不想收到似顏繪的東西，誰想要用別人肖像的東西啊」、「千萬不要送有似顏繪∕相片∕新人名字之類的小禮物，真的會用不到，然後要扔掉都很困擾，有新人樣貌的扔掉好像不好意思，放著用不到」、「收過新人婚照撲克牌，很尷尬，覺得有本人照片似顏繪的都先不要，不實用且很難處理。如果要紀念價值，壓個雙方名字的小logo就好」。