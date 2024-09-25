像在跟兄弟相處...她怨男友聊天都在談「錢」 網勸自己開話題

情侶在溝通過程中，可能因為性別差異而產生言語隔閡，適當說出自己感受是有必要的。一名女網友發文抱怨，她的男友聊天內容都是股市、新聞、房地產等等，很少「甜蜜話題」，因此詢問網友：「你們都會和另外一半聊甚麼呢？還是不知道聊什麼就安靜相處就好？」

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友都是30歲出頭，男友和她的聊天內容都是股市、新聞、房地產、政治、台灣未來發展、國際新聞、還有他家裡怎麼樣、他爸媽如何等等，很多話題在於「錢」，和他在家庭如何長大的。

原PO抱怨，男友和她很少有戀人中那種「甜蜜」的話，一言不合還會跟「辯論」一樣，讓她感覺好像在和「兄弟」相處。原PO猜測，可能因為她財金相關都略懂，因此男友把她當「顧問」在聊天，所以詢問網友，大家都跟另一半聊什麼話題呢？還是不知道聊什麼時，安靜相處就好了呢？

此文一出，不少網友建議原PO可以自己開話題，聊什麼都行，「那妳開話題不好嗎？」、「想聊天有很多能聊，日常生活、娛樂八卦、社會新聞、早餐午餐吃什麼、飲料想喝什麼、網路上有什麼趣事、你們雙方有興趣的事情也能聊、安排出遊討論行程、聊追劇、聊電玩」、「就聊聊最近自己身上發生什麼事吧，比如健身感覺、吃到好吃的餐廳」。

也有網友分享自己和男友相處經歷，給予意見，「分享一下我跟男友近期的話題，希望可以給妳一點方向，新青安及打房政策、廢死、台海政治局勢、中世紀歷史、美食、潛水，再參雜一些愛來愛去的小廢話」。

也有網友理解原PO感受，並分析男友心理，「我很懂，我前任也是，一直講一些專業知識，我也聽不懂，我比較需要情緒價值，才有戀愛感」、「他可能比較不會講話，就會一直講自己的事或自己有興趣的話題，而不會注意對方想不想聽」、「有些人會覺得懂這些超級加分的啊」。