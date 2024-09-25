快訊

衛福部宣布日本福島5縣食品進口即日起解禁

藍白封殺總預算 卓榮泰宴請綠委時嘆：原可報告亮點、如今黯淡無光

永和住處樓下傳槍響！蕭美琴報平安直呼 「沒事」：事發時我不在家

像在跟兄弟相處...她怨男友聊天都在談「錢」 網勸自己開話題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友的男友聊天內容都是股市、新聞、房地產等等，很少「甜蜜話題」。圖／ingimage
一名女網友的男友聊天內容都是股市、新聞、房地產等等，很少「甜蜜話題」。圖／ingimage

情侶在溝通過程中，可能因為性別差異而產生言語隔閡，適當說出自己感受是有必要的。一名女網友發文抱怨，她的男友聊天內容都是股市、新聞、房地產等等，很少「甜蜜話題」，因此詢問網友：「你們都會和另外一半聊甚麼呢？還是不知道聊什麼就安靜相處就好？」

一名女網友在Dcard發文，表示她和男友都是30歲出頭，男友和她的聊天內容都是股市、新聞、房地產、政治、台灣未來發展、國際新聞、還有他家裡怎麼樣、他爸媽如何等等，很多話題在於「錢」，和他在家庭如何長大的。

原PO抱怨，男友和她很少有戀人中那種「甜蜜」的話，一言不合還會跟「辯論」一樣，讓她感覺好像在和「兄弟」相處。原PO猜測，可能因為她財金相關都略懂，因此男友把她當「顧問」在聊天，所以詢問網友，大家都跟另一半聊什麼話題呢？還是不知道聊什麼時，安靜相處就好了呢？

此文一出，不少網友建議原PO可以自己開話題，聊什麼都行，「那妳開話題不好嗎？」、「想聊天有很多能聊，日常生活、娛樂八卦、社會新聞、早餐午餐吃什麼、飲料想喝什麼、網路上有什麼趣事、你們雙方有興趣的事情也能聊、安排出遊討論行程、聊追劇、聊電玩」、「就聊聊最近自己身上發生什麼事吧，比如健身感覺、吃到好吃的餐廳」。

也有網友分享自己和男友相處經歷，給予意見，「分享一下我跟男友近期的話題，希望可以給妳一點方向，新青安及打房政策、廢死、台海政治局勢、中世紀歷史、美食、潛水，再參雜一些愛來愛去的小廢話」。

也有網友理解原PO感受，並分析男友心理，「我很懂，我前任也是，一直講一些專業知識，我也聽不懂，我比較需要情緒價值，才有戀愛感」、「他可能比較不會講話，就會一直講自己的事或自己有興趣的話題，而不會注意對方想不想聽」、「有些人會覺得懂這些超級加分的啊」。

兩性關係 男友

延伸閱讀

為何情侶交往5年以上卻不結婚？ 過來人曝原因：不想2個人變2家人

去另一半家要洗碗？妹子想洗遭拒男友怪她「沒堅持」 網分析3狀態勸逃

約會的心動瞬間！女方主動幫忙一事大加分 他暈爆：淪陷了

姊弟戀有機會嗎？他想追求大8歲姊姊 網籲考量一前提：非認真別去

相關新聞

像在跟兄弟相處...她怨男友聊天都在談「錢」 網勸自己開話題

情侶在溝通過程中，可能因為性別差異而產生言語隔閡，適當說出自己感受是有必要的。一名女網友發文抱怨，她的男友聊天內容都是股市、新聞、房地產等等，很少「甜蜜話題」，因此詢問網友：「你們都會和另外一半聊甚麼呢？還是不知道聊什麼就安靜相處就好？」

30歲還不婚？她嘆沒必要結因男性幼稚 網反駁：可互相幫忙

結婚後不僅要養活自己，更要肩負起照顧孩子的責任。一名女網友發文分享，她快30歲仍未婚，父母雖然一直催，但她認為多數事情能夠自己完成，「沒必要結婚」，並直言：「如果男方不能給予經濟價值、情緒價值，那我要他幹嘛？」。

姊弟戀有機會嗎？他想追求大8歲姊姊 網籲考量一前提：非認真別去

「姊弟戀」泛指一對男女情侶，或者夫妻中女方年齡比男方大。一名男網友發文詢問，他在上班時被一名30多歲的姊姊吸引，但自己只有20幾歲，害怕對方覺得他太幼稚，因此請教網友：「該不該主動追求30歲的姊姊？」。

去另一半家要洗碗？妹子想洗遭拒男友怪她「沒堅持」 網分析3狀態勸逃

情侶交往到論及婚嫁的階段，被另一半帶回家見父母，多少都會想在長輩面前留下好印象。一名女網友分享，近日到男友家吃飯，飯後主動說要幫忙洗碗，卻被男友媽婉拒，沒想到事後被男友責怪沒有堅持...

為何情侶交往5年以上卻不結婚？ 過來人曝原因：不想2個人變2家人

現在有不少不婚族，交往多年仍不想結婚。一名網友很困惑，不太理解交往5年以上的情侶為何不結婚，不禁直呼，「到底還要觀察什麼」，引起熱烈討論。

32歲能「躺平」？他被資遣收入銳減 網見家庭成員勸：不能躺

「躺平」指年輕群體中出現的，與其跟隨社會期望堅持奮鬥，不如選擇與世無爭，無欲無求的處事態度。一名男網友發文詢問，他以前的工作雖薪水多，但壓力大，被資遣後到新公司想多陪伴家人，但薪水明顯少很多，因此詢問網友：「32歲奮鬥過了，可以選擇躺平嗎？」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。