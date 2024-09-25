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30歲還不婚？她嘆沒必要結因男性幼稚 網反駁：可互相幫忙

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友快30歲仍未婚，她認為多數事情能夠自己完成，「沒必要結婚」。圖／ingimage
一名女網友快30歲仍未婚，她認為多數事情能夠自己完成，「沒必要結婚」。圖／ingimage

結婚後不僅要養活自己，更要肩負起照顧孩子的責任。一名女網友發文分享，她快30歲仍未婚，父母雖然一直催，但她認為多數事情能夠自己完成，「沒必要結婚」，並直言：「如果男方不能給予經濟價值、情緒價值，那我要他幹嘛？」

一名女網友在Dcard發文，抱怨父母最近一直問她交男友的事情，問她：「快30歲了，不找一個結婚嗎？」，原PO表示，不是沒有人追求她，而是前一次分手後她感覺沒必要結婚，她的收入比大多數男性高，會自己做家事、煮飯，大部分事情都能自己完成，根本不用男生幫忙。

原PO直言，她覺得大部分台灣男生很「幼稚」，如果男方不能給予經濟價值、情緒價值，甚至還要原PO照顧，那要他幹嘛呢？如果生小孩還要多照顧一個，因此認為沒有結婚的必要。

此文一出，不少網友覺得原PO還沒想清楚自己要什麼，認為結婚還是有好處的，「之前我男友說我太獨立，讓他覺得自己可有可無，後來漸漸的我就不太拒絕他的幫助，有需求也會請他幫忙，現在結婚過的還不錯，很多事情輕鬆不少」、「妳還不知道自己要的是什麼，收入永遠都有人比妳高，而且在正常的價值觀裡，對方的收入僅代表生活水平是否與妳相近，跟著妳的論調走的話，沒有一個正常、合格的成年人需要結婚或交往」。

也有網友認為單身並沒有不好，「真的找不到適合的就單身也沒甚麼不好，憑良心說，年收入低於200萬的妳肯定看不上，年收入高於200萬依照妳的嗆辣發言也不會娶妳，找不到適合的單身也是不錯的選擇」、「如果不生小孩的確沒必要結婚，沒經濟價值也沒情緒價值」、「那就不要結婚啊，又不是人生一定要結婚」。

更有網友勸原PO反思自己，為何一直找不到對象，「有沒有想過為什麼妳都找到幼稚的？是該檢討自己為什麼周圍朋友圈都只有這類人能讓妳選？光從妳的文字就知道妳蠻看不起台灣男人的，妳該提升的是自己的朋友圈」。

兩性關係 結婚

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