為何情侶交往5年以上卻不結婚？ 過來人曝原因：不想2個人變2家人

現在有不少不婚族，交往多年仍不想結婚。一名網友很困惑，不太理解交往5年以上的情侶為何不結婚，不禁直呼，「到底還要觀察什麼」，引起熱烈討論。

一名網友在Threads發文，她不太理解交往5~10年以上的情侶為什麼不結婚，相當疑惑，「到底還要觀察什麼」，她也進一步解釋，不理解的部分在於交往這麼久，既不結婚又不分手，因此好奇「只有兩條路，為什麼不早點分手」。她認為是因為在一起的時間太長付出太多，若分手會不甘心於是只好拖著了，此文一出，引起不少討論。

網友紛紛表示，「沒有要生，為什麼要結」、「還有看過在一起10年的人分手，真的超震驚」、「結婚就要照顧三個家庭，交往把自己跟另一半照顧好就好」、「相愛也不一定要結婚，只要相愛就會一直在一起」、「我想到一句話，男女通用：『他不是不結婚，是不想跟你結婚。』多的是愛情長跑很久，不結婚分手，下一個馬上結的」、「因為有的人只適合當男女朋友，有的人適合當老公老婆」、「結婚還要離婚太麻煩了…交往就可以了」、「有些人想純粹陪伴一輩子，不一定需要婚姻綁架啊」。

不少網友認為，結婚後要顧慮到雙方家人，不只有兩人的事，「結婚後的我，我只能說，能不結婚就不要結婚，交往是『兩個人的事』，結婚是『兩個家庭的事』，我既不想要迎合對方家人，也不強求對方要來迎合我的家庭」、「除了結婚跟分手沒有第三條路了嗎？第三條路就是在一起不結婚也不分手呀～結了婚會從兩個人變成兩家人，要做的事、要照顧到的可能會變更多，當然也有方式是兩個人好就好，不管其他家人，不過這個會根據每個人的生活背景不同，會有不同的選擇跟答案，也沒有對或錯」。

有網友分享經驗，「我伯父跟他女友交往快20年了，小時候很希望他們結婚，直到我結婚完又離婚，他們依舊沒結婚，嗯他們是對的」、「跟男友交往15年，不結婚是不想跟對方家人有太多瓜葛，在自己家躺平當爸媽的寶貝女兒更幸福」。